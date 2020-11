“O mundo sombrio de Sabrina” e mais: Netflix revela estreias de dezembro

A Netflix divulgou oficialmente os títulos que entraram no catálogo do serviço de streaming no próximo mês de dezembro. Entre séries, filmes, documentários, animações e outros formatos, serão disponibilizados pelo menos 86 novos títulos.

Os destaques do mês ficam para séries originais como a quarta temporada da série “O mundo sombrio de Sabrina”, que é sem dúvida a aposta da Netflix para fechar o ano com chave de ouro — tanto é que a série só vai ao ar no último dia do ano, 31 de dezembro.

Além da série da feiticeira, o streaming lançará grandes apostas com títulos como “Alice in Borderland”, que mostra uma Tóquio sombria onde jovens precisam participar de jogos perigosos para sobreviver, e “Selena”, história que mostra os desafios da carreira da cantora de origem mexicana Selena Gomez.

Haverá ainda inúmeros lançamentos na temática Natal, entre eles, o destaque fica para o primeiro filme brasileiro de natal, “Tudo bem no natal que vem”, protagonizado pelo comediante Leandro Hassum.

SÉRIES

Bridgerton (25/12/2020)

Baseada nos romances de sucesso do mundo literário, a série acompanha os oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor e por si mesmos na alta sociedade de Londres do começo do século XIX.

O Mundo Sombrio de Sabrina – Parte 4 (31/12/2020)

A série reinventa a origem e as aventuras de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, em uma história de amadurecimento que combina horror, ocultismo e, é claro, bruxaria. Ao longo dos oito episódios da Parte 4, o coven precisa enfrentar várias ameaças terríveis, derrotando uma por uma até chegar à batalha final.

Selena: A Série (4/12/2020)

Enfrentando desafios e dando tudo de si, a cantora norte-americana de origem mexicana Selena e sua família conseguem alcançar a fama no mundo da música latina.

Alice in Borderland (10/12/2020)

Um jovem obcecado por videogames se vê em uma estranha versão de Tóquio, na qual ele e outros visitantes devem competir em jogos mortais para sobreviver.

Big Mouth: Temporada 4 (4/12/2020)

Prestes a começar a oitava série, os amigos têm que lidar com o acampamento de verão, alter egos duvidosos, novos limites para os amassos e Tito, o Mosquito da Ansiedade.

O Preço da Perfeição (14/12/2020)

Uma bailarina é convidada a substituir a melhor aluna de uma escola de balé e acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas.

Por Trás Daquele Som: Volume 2 (15/12/2020)

Na continuação da série, The Killers, Natalia Lafourcade, Dua Lipa e Nine Inch Nails falam sobre a experiência de compor músicas.

Detention (5/12/2020)

Traições e um encontro paranormal mudam a vida de uma garota que descobre segredos perturbadores sobre sua escola, localizada em uma região remota.

Professor Iglesias: Parte 3 (8/12/2020)

Gabe incentiva os alunos a enfrentar os medos, pensar grande e acreditar em si mesmos — conselhos que ele próprio tenta seguir ao começar um novo relacionamento.

A Desordem que Ficou (11/12/2020)

Após ficar sabendo de uma morte suspeita no novo colégio onde trabalha, uma professora teme ser a próxima vítima.

Sweet Home (18/12/2020)

Monstros selvagens aterrorizam e ameaçam a humanidade, e um adolescente problemático é a única esperança de sobrevivência do bairro.

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 5 (29/12/2020)

A tripulação da Waverider está de volta com mais aventuras e viagens no tempo, mas agora o grupo precisará enfrentar uma crise como nunca se viu.

Vikings: Temporada 6 (31/12/2020)

Na temporada final, Bjorn é o rei de Kattegat, Ivar se torna um fugitivo na Rússia, e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

Séries natalinas

Como Acabar com o Natal: O Casamento (16/12/2020)

A filha pródiga Tumi vai passar as festas em casa e consegue arruinar os planos de casamento da irmã. Agora, precisa acertar as coisas antes que seja tarde demais.

Filmes que Marcam Época: Natal (1/12/2020)

Descubra as verdadeiras histórias por trás dos campeões de bilheteria do Natal, com cenas de bastidores e entrevistas com o elenco.

Namorado de Natal: Temporada 2 (18/12/2020)

Johanne está em um relacionamento promissor, mas continuam as brigas com novos vizinhos, ex-namorados e sua turbulenta família.

FILMES

Tudo Bem No Natal Que Vem (3/12/2020)

Com Leandro Hassum, este é o primeiro filme de Natal brasileiro na Netflix. Depois de levar um tombo na véspera de Natal, o rabugento Jorge desmaia e acorda um ano depois sem lembrança do que se passou. Ele logo percebe que está condenado a continuar acordando na véspera de Natal, ano após ano, tendo que lidar com as consequências do que seu outro “eu” fez nos demais 364 dias.

O Céu da Meia-Noite (23/12/2020)

Esta história pós-apocalíptica acompanha Augustine (George Clooney), um cientista solitário no Ártico que precisa impedir uma equipe de astronautas liderada por Sully (Felicity Jones) de voltar do espaço depois de uma misteriosa catástrofe global. Clooney também dirige esta adaptação do aclamado romance Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. O elenco traz David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

MANK (4/12/2020)

A Hollywood da década de 1930 é retratada pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), em meio ao trabalho para terminar o roteiro de Cidadão Kane. Dirigido por David Fincher.

A Festa de Formatura (11/12/2020)

Um grupo de estrelas da Broadway que está na pior agita a vida de uma cidadezinha em Indiana (Estados Unidos) quando lutam para que uma adolescente possa levar a namorada ao baile de formatura. Dirigido por Ryan Murphy e estrelado por Nicole Kidman, Meryl Streep e Kerry Washington.

A Voz Suprema do Blues (18/12/2020)

Na Chicago de 1927, o clima fica tenso quando a Mãe do Blues se reúne com a banda em um estúdio de gravação. Adaptação da peça de August Wilson. Estrelado por Chadwick Boseman e Viola Davis.

Duas por Uma (16/12/2020)

Uma estrela do cinema contrata uma dublê para se internar em uma clínica de reabilitação em seu lugar. Acontece que a substituta acaba se empolgando com o papel. Estrelado por Drew Barrymore.

Polícia e Ladrão (28/12/2020)

Este curta de animação se baseia em um vídeo de poesia falada criado em resposta ao assassinato de Ahmaud Arbery em 6 de maio de 2020.

Bombay Rose (4/12/2020)

Em meio à agitação de uma cidade magnética e multifacetada, o amor que floresce entre dois sonhadores é posto à prova pelo dever e pela religião nesta animação de origem indiana.

A Incrível História da Ilha das Rosas (9/12/2020)

Um engenheiro idealista constrói a própria ilha no litoral da Itália e a declara nação independente, chamando a atenção do mundo — e do governo.

Canvas (11/12/2020)

Após uma grande perda, um avô se empenha para resgatar a paixão pela pintura e encontra inspiração para voltar a criar.

Duelo no Asfalto (26/12/2020)

O casamento de Roy é cancelado e ele acaba aceitando o desafio de um novo adversário: competir pela noiva na famosa pista de Nürburgring, na Alemanha.

Seu Nome Gravado em Mim (23/12/2020)

Tendo como pano de fundo a Taiwan de 1987, com o fim recente da Lei Marcial, dois rapazes se apaixonam contrariando as expectativas da sociedade.

Liga da Justiça (15/12/2020)

Batman (Ben Affleck) forma um grupo de super-heróis com a Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Ciborgue (Ray Fisher) para enfrentar inimigos terríveis.

O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro (1/12/2020)

O Homem-Aranha (Andrew Garfield) luta contra Rino (Paul Giamatti) e Electro (Jamie Foxx) e tenta cumprir sua promessa de manter Gwen Stacy (Emma Stone) fora de sua vida perigosa.

No Limite do Amanhã (1/12/2020)

Preso em um loop temporal, Bill Cage (Tom Cruise) revive repetidamente o momento de sua morte. A única saída é sobreviver e derrotar os invasores extraterrestres.

Difícil de Matar (1/12/2020)

Baleado durante uma investigação, Mason Storm (Steven Seagal) sobrevive, se recupera e sai em busca de vingança.

300: A Ascensão do Império (1/12/2020)

Nos acontecimentos que antecedem 300, o deus Xerxes (Rodrigo Santoro) volta para comandar o exército persa e invadir a Grécia.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (9/12/2020)

O prédio mais alto do mundo é atacado por terroristas, e um consultor de segurança faz de tudo para salvar a família.

Entre Abelhas (31/12/2020)

Deprimido depois de uma separação, Bruno (Fábio Porchat) começa a perceber algo muito estranho: as pessoas estão desaparecendo. Mas só para ele.

Vestido pra Casar (31/12/2020)

Bem no dia de seu casamento, Fernando (Leandro Hassum) rasga sem querer o vestido de alta costura de uma mulher. O problema é que ela é namorada de um homem muito perigoso.

Tatuagem (7/12/2020)

No Brasil conservador da década de 1970, o soldado Fininho (Jesuíta Barbosa) começa um tórrido romance com Clécio (Irandhir Santos), líder de uma trupe teatral.

O Juiz (1/12/2020)

Um advogado volta à cidade onde nasceu para defender o pai, acusado de assassinato, e desvendar os segredos da família.

O Segredo: Ouse Sonhar (2/12/2020)

Atravessando um momento difícil, uma viúva conhece um professor misterioso que guarda uma informação reveladora.

Quando Ninguém Vê (10/12/2020)

Pamela ganha um antigo teatro de marionetes de presente de aniversário. De repente, um dos bonecos ganha vida e promete revelar segredos misteriosos.

A Primeira Noite de Crime (23/12/2020)

Um traficante tenta sobreviver a uma noite de delinquência no bairro onde mora e acaba despertando sua consciência política.

Amor em Little Italy (27/12/2020)

Dois jovens tentam esconder seu amor para evitar conflitos entre as famílias, donas de pizzarias concorrentes. Um filme de Donald Petrie com Emma Roberts e Hayden Christensen.

O Diário de Bridget Jones (31/12/2020)

Cansada de sua vida sem graça, Bridget (Renée Zellweger) tenta apostar no amor nesta história que revela um pouco sobre a mente feminina.

A Chegada (31/12/2020)

Uma linguista (Amy Adams) procura uma forma de se comunicar com alienígenas que chegaram à Terra e acaba descobrindo uma conexão que pode mudar sua vida e a humanidade.

Os 12 Macacos (31/12/2020)

No ano 2035, um prisioneiro viaja no tempo para descobrir a origem de um vírus mortal que dizimou a população décadas antes. Com Brad Pitt e Bruce Willis

Mad Max: Estrada da Fúria (01/12/2020)

Em um mundo pós-apocalíptico, Max (Tom Hardy) ajuda uma mulher rebelde e um grupo de prisioneiras a escapar de um líder tirano e encontrar um lugar para viver.

Divã (06/12/2020)

No divã do psicanalista, Mercedes (Lília Cabral), uma mulher de 40 anos casada e com filhos, fala sobre a vida e reflete sobre suas escolhas.

Tim Maia (15/12/2020)

Esta cinebiografia de Tim Maia acompanha os momentos mais marcantes da vida do cantor, da infância no Rio de Janeiro até a morte aos 55 anos de idade.

Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (25/12/2020)

Um geólogo atravessa o sertão nordestino a trabalho e percebe que tem muito em comum com os lugares por onde passa, do vazio à sensação de abandono.

Febre do Rato (25/12/2020)

O poeta anarquista Zizo (Irandhir Santos) vive em uma realidade regada a sexo e maconha, mas sua vida muda totalmente quando conhece Eneida (Nanda Costa).

Filmes natalinos

O Presente de Natal de Angela (1/12/2020)

Determinada a reunir a família para o Natal, uma mulher inventa um plano para viajar da Irlanda até a Austrália.

Natal Sob Fogo Cruzado (4/12/2020)

Um homem impede um assassinato e foge dos criminosos junto com a vítima. Enquanto isso, uma mulher que ele acabou de conhecer tenta encontrá-lo.

Coleção Divergente

Divergente (1/12/2020)

Em um mundo dividido e devastado pela guerra, Tris (Shailene Woodley) descobre seus poderes especiais e se une a Quatro (Theo James) para combater um plano sinistro contra aqueles que são como eles. Com Kate Winslet (Jeanine), Ansel Elgort (Caleb), Maggie Q (Tori), Jai Courtney (Eric), Miles Teller (Peter) e Zoë Kravitz (Christina).

A Série Divergente: Convergente – Parte 1 (1/12/2020)

Beatrice (a Tris), Tobias, Caleb e outros conseguem escapar das muralhas da cidade e exploram o mundo proibido do lado de fora.

A Série Divergente: Insurgente (1/12/2020)

Enquanto a guerra eclode entre as facções, Jeanine procura Tris e seus poderes de divergente para abrir uma relíquia misteriosa.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem (8/12/2020)

Com o show de Emicida no Theatro Municipal em 2019 como espinha dorsal, o filme explora a produção do projeto de estúdio AmarElo e, ao mesmo tempo, a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos.

Anitta: Made in Honório (16/12/2020)

A nova série documental mostra, de forma inédita, a vida privada e a carreira da cantora Anitta, ícone do funk e do pop. Acompanhamos de perto a controversa e fascinante artista na sua intimidade e durante os preparativos de shows importantes, em palcos diversos pelo mundo, na estrada e em reuniões com a equipe, acumulando as funções de artista e empresária da própria carreira.

O Melhor do Stand-Up 2020 (31/12/2020)

Compilação das melhores piadas de 2020, diretamente dos especiais de comediantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Cirurgiões Inovadores (9/12/2020)

Eles são filósofos, contadores de histórias e pioneiros nas suas respectivas especialidades. Quatro cirurgiões refletem sobre a vida e a profissão nesta inspiradora série documental.

Vozes que Inspiram (11/12/2020)

Estudantes de todos os Estados Unidos tentam conseguir um lugar em um concurso de monólogos para chegar à empolgante rodada final em um palco da Broadway.

O Estripador (16/12/2020)

Investigadores e testemunhas lembram como uma versão moderna de Jack, o Estripador, aterrorizou o norte da Inglaterra no final dos anos 1970.

A Maldição de Oak Island: Temporada 4 (1/12/2020)

Obcecados pela busca do tesouro, os irmãos Lagina investem tempo, dinheiro e recursos nas escavações.

Segredos de Estado: Temporadas 1 e 2 (1/12/2020)

Esta série explora os segredos das lendas dos Estados Unidos, como as portas indestrutíveis do Fort Knox e os símbolos ritualísticos dos maçons. A segunda temporada gira em torno de organizações como a Ku Klux Klan, a Máfia e os Hells Angels, além de mistérios como o Pé Grande, alienígenas e muito mais.

Casos Arquivados – Clássicos: Temporada 1 (1/12/2020)

Em busca de justiça, um grupo de detetives usa a ciência forense e a psicologia para analisar crimes antigos que nunca foram resolvidos.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Capitão Cueca – Feliz Meganatal (4/12/2020)

George e Haroldo voltam no tempo para mudar algumas tradições de fim de ano, mas acabam deixando o Natal muito esquisito.

Ashley Garcia: A de Amor: Natal (9/12/2020)

É a época mais maravilhosa do ano… até aparecerem visões de um futuro não tão festivo dançando na mente de Ashley na véspera de Natal.

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 3: Saara (26/12/2020)

Quando Ms. Nowhere e Gary desaparecem no Saara, Echo lidera os Espiões do Asfalto em uma missão para derrotar inimigos do passado.

Go! Go! Cory Carson: Temporada 3 (26/12/2020)

Mais uma temporada de Cory Carson, o carrinho animado que vive mil aventuras com a família e os amigos pela cidade.

O Natal do Zé Coleta (11/12/2020)

Quando o Papai Noel faz uma aterrissagem forçada em um ferro-velho na véspera de Natal, Hank, Zé Coleta e seus amigos animais vão ajudar a salvar as festas de todo mundo.

Mighty Express: Natal a Todo Vapor (5/12/2020)

O Mighty Express recebe um novo trem e atravessa uma tempestade de neve para entregar os presentes do Papai Noel e salvar o Natal das crianças da Vila Férrea.

Chico Bon Bon – A Maior Festa do Ano (3/12/2020)

A Liga Faz-Tudo cria um plano para entregar bolos em todas as casas da cidade o mais rápido possível e evitar um desastre de fim de ano.

Super Monstros: Ajudando o Papai Noel (8/12/2020)

Quando o Papai Noel precisa de ajuda para preparar todos os presentes, os Super Monstros dão uma mãozinha e um pouco de magia monstruosa para entregar tudo a tempo!

Spirit – Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente (8/12/2020)

Acompanhe Lucky e seus amigos em uma missão para salvar a égua de estimação de Maricela, que foi sequestrada por uma gangue de ladrões de cavalos.

The Big Show Show: Natal (9/12/2020)

Ho, ho, nããão! Depois que uma lesão obriga o Big Show a interromper todas as atividades de Papai Noel, Cassy entra em ação como Mamãe Noel para manter vivo o espírito de Natal.

O Ônibus Mágico Decola Novamente: O Fuso Confuso (26/12/2020)

A Professora Frizzle e a turma voltam no tempo, hora a hora, para salvar seu querido ônibus na véspera de Ano-Novo mais longa de todos os tempos!

Luccas Neto em: Um Natal Muito Atrapalhado (15/12/2020)

Nessa aventura natalina com novas canções, Luccas e Gi precisarão driblar as pegadinhas de Raíssa no sítio e ainda salvar a magia do Natal.

A Estrela de Belém (1/12/2020)

Nesta versão inovadora da história do Natal, um asno sonhador foge do estábulo e faz amizade com animais livres e destemidos.

Shaun, o Carneiro: As Lhamas do Fazendeiro (22/12/2020)

Shaun convence o fazendeiro a comprar três lhamas exóticas em um leilão de animais. Elas parecem muito divertidas, mas logo começam a provocar confusões na fazenda.

Tom e Jerry: o Filme (3/12/2020)

Tom e Jerry, uma das duplas mais famosas de todos os tempos, estrelam este longa-metragem cheio de mágica, música e aventura.

DC Super Hero Girls: Temporada 1 (6/12/2020)

Nesta série, Mulher Maravilha, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna e Lanterna Verde combatem o crime, fazem os trabalhos do ensino médio e lidam com os crushes.

Os Flintstones – o Filme (31/12/2020)

Fred e Barney lutam para lidar com as pressões do trabalho e da família nesta comédia imperdível.

Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (31/12/2020)

Um médico especialista em fantasmas é contratado para expulsar espíritos de uma mansão. O problema? Um deles é o fantasminha mais camarada do pedaço.

ANIME

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Capítulo 2: O nascer da Terra (30/12/2020)

Em busca de respostas nas profundezas do espaço, Optimus Prime e os Autobots encontram seus criadores, que acabam sendo adversários piores do que os Decepticons.