Um dos melhores spas do mundo (e destino de bem-estar global) está na África

Quando se fala em destinos de bem-estar, a África provavelmente não é o primeiro lugar que vem à mente. Mas, um destino se estabeleceu rapidamente como o epicentro do bem-estar está no continente: o Marrocos. O país une influências árabes e francesas, resultando em um histórico centrado em torno do Hammam marroquino, ritual enraizado nas antigas tradições das culturas romana e árabe.

Durante o recente World Spa Awards, a iniciativa global para reconhecer a excelência no setor de spa e bem-estar, o Marrocos levou o prêmio de Melhor Destino de Spa da África. O prêmio é o resultado de uma pesquisa de um ano para identificar as melhores marcas de spa e bem-estar do mundo.

Uma parte fundamental do sucesso do destino pode ser atribuída ao icônico Royal Mansour Marrakech e ao Royal Mansour Spa, que levou para casa o prêmio de Melhor Spa de Hotel em Marrocos.

Inaugurado em 2010, no coração da medina de Marrakech, o Royal Mansour é composto por 53 riads individuais em três andares, com terraços e piscinas privadas. Após um projeto de expansão em 2016, o Royal Mansour agora oferece um hectare e meio de jardins com uma piscina de 600 metros quadrados.

Vista aérea dos 53 riads que compõe o complexo.

O Royal Mansour Marrakech investiu intensamente no desenvolvimento de seu spa de de três andares e 2508 metros quadrados com seu detalhado átrio em gaiola branca. Além de dez salas de tratamento e três suítes, o Spa também possui quatro cabines privadas para serviços de cabelo. Completando as instalações do spa, há uma academia no local com equipamentos Technogym de última geração e acesso a um personal trainer, uma piscina coberta aquecida com tetos de vidro e o La Table du Spa, que oferece um menu saudável e refrescante com ervas colhidas dos jardins da propriedade.

O átrio do Royal Mansour.

Bem-estar Marroquino

A palavra Hammam é uma palavra árabe conhecida por espalhar calor. Uma experiência autêntica no Marrocos, o ritual de purificação tradicional começa em uma sala úmida sobre uma placa de mármore aquecido com uma esfoliação de sabão preto, que acalma, regenera e revigora através da experiência de relaxamento profundo. Após esfoliação, banho e massagem, a pele recupera o brilho e a suavidade e está pronta para se beneficiar de novos tratamentos.

Uma das salas de massagem do spa.

O Royal Mansour oferece tratamentos exclusivos e personalizados de Hammam, usando ingredientes naturais do Marrocos, como argila purificadora das Atlas Mountains, rosas do Kalaat Megouna Valley para regeneração da pele e açafrão local.

O spa também oferece programas de bem-estar all-inclusive, em retiros de três a 14 dias, os hóspedes podem escolher entre quatro programas (Rebalance, Controle de Peso, Rejuvenescimento e Reforço da Imunidade) com o objetivo de melhorar a saúde física e mental.