O mais espetacular show de carros antigos começa hoje na Califórnia

Esse é o evento que os fãs de carros clássicos esperam o ano inteiro. Começa nesta quarta-feira 17 a Monterey Car Week 2022, na Califórnia. Durante cinco dias, o autódromo WeatherTech Raceway Laguna Seca, na península de Monterey, vai sediar passeios, concursos e corridas entre veículos históricos.

Este ano o evento da Califórnia vai homenagear a mais tradicional prova francesa, as 24 Horas de Le Mans, em um antecipado aniversário de 100 anos da competição, celebrado em 2023. Por lá será apresentada a maior coleção de carros vencedores ou historicamente significativos da lendária corrida de resistência.

O anfitrião da apresentação deste ano será o piloto dinamarquês Tom Kristensen, o primeiro a vencer nove vezes as 24 Horas de Le Mans, seis delas consecutivamente. “Estou imensamente orgulhoso do legado das 24 Horas de Le Mans e me deixa muito nostálgico quando vejo esses eventos na Califórnia. Refletir sobre o passado ajuda você a seguir em frente, ter sucesso e alcançar novos recordes”, disse.

A pista de Laguna Seca tem 3,6 quilômetros, com 11 curvas. As mais famosas são a chamada de Corkscrew, ou saca-rolhas, bastante perigosa, e o duplo vértice Andretti Hairpin, que vai e volta na mesma direção. O circuito ganhou popularidade entre uma audiência mais jovem depois que passou a aparecer nos jogos da franquia Gran Turismo.

Desfile de 150 carros antigos

Sim, apreciadores de automobilismo gostam de ver corridas. A grande atração de Monterey, no entanto, é o Pebble Beach Tour d'Elegance, um concurso de estilo que este ano contará com 150 carros de todas as décadas e tem apoio da Rolex. Na quinta-feira, os imponentes participantes da prova percorrerão parte da famosa 17-Mile Drive, passam pela costa ao longo da Highway 1 e retornam ao famoso Pebble Beach Golf Links, um local que já sediou o US Open em seis ocasiões.

As montadoras aproveitam as atenções para apresentar lançamentos. O novo Rolls-Royce Motor Cars Phantom II fará sua estreia em solo americano, enquanto o Meyers Manx 2.0 totalmente elétrico será apresentado como a reinvenção de um ícone. As festividades deste ano incluirão ainda o 50º aniversário da BMW M Division e os 70 anos da Jaguar e suas vitórias em Le Mans.

Até que no domingo dia 21 acontece a final do Pebble Beach Concours d'Elegance. Como se costume, o vencedor recebe como prêmio um relógio Rolex, um troféu em homenagem ao seu compromisso com a preservação do patrimônio automobilístico e toda a admiração de um público mais do que fiel.

