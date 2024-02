O hotel mais luxuoso de Miami já teve festas com elefantes

MIAMI. O hotel mais badalado hoje de Miami fica em uma das áreas mais tranquilas da cidade, o Surfside, ao norte de Miami Beach, bem em frente à praia. Esse é um de seus charmes. Outro é a história quase centenária, escrita nas fachadas maciças, varandas amplas, no teto sem forro com a madeira original de 1930.

Foi na véspera do réveillon daquele ano que a propriedade abriu, não como hotel, mas como um clube privado para a alta sociedade, o The Surf Club. Foi uma iniciativa do magnata de pneus Harvey Firestone, planjeado para ser local para reunir os amigos.

O clube teve seu apogeu nos anos 1940 e 1950, passou uma temporada esquecido, até que a rede Four Seasons instalou por lá o segundo hotel de luxo na cidade, em 2017, em parceria com o empresário Nadim Ashi, fundador da Fort Partners.

Praia de Surfside: clima de balneário europeu

Cabanas de luxo para passar o dia

O The Surf Club hoje é composto pelo hotel com 77 quartos, 30 residências de hotel e 121 apartamentos residenciais privados, distribuídos por três edifícios. Os dois edifícios residenciais, novos, ficam ao lado. No centro está o charmoso hotel, com a cara original, no térreo, com uma nova torre em cima.

Os quartos de frente para o mar têm uma vista fabulosa. O arquiteto de interiores parisiense Joseph Dirand projetou os interiores das áreas públicas, os quartos do hotel, juntamente com as cabanas, uma das principais experiências do Surf Club.

As cabanas são suítes amplas e confortáveis com decoração rústica em frente aos jardins para o hóspede passar o dia entre banhos de piscina e mar, com frutas na recepção, em que estão incluídos amenidades e uso de bicicleta para andar na orla da praia.

Restaurante italiano de chef premiado

Uma novidade do hotel é a inauguração do restaurante Lido, chefiado por Marco Calenzo, eleito chef do ano passado pela revista italiana Gambero Rosso. Calenzo já passou por restaurantes com estrela Michelin no Japão, China, Inglaterra e Havaí. Ele chegou ao Surfside no verão de 2023 para comandar a nova casa.

Entre os destaques estão lagostim com caviar na entrada, as massas caseiras e risotos com frutos do mar. A clássica cotoletta alla milanese é um dos pratos de maior saída. A carta de vinhos é respeitável e o creme de mascarpone do tiramisu cai como cascata na primeira colherada.

Bem em frente ao Lido fica o Champagne Bar, muito agitado, com bom jazz tocando. Um pouco da música invade o restaurante, quebrando o silencia constrangedor de alguns restaurantes de alto padrão, formando um burburinho que lembra a Itália da origem do chef.

Frank Sinatra, Winston Churchill, o xá da Pérsia

O Surf Club é um edifício em estilo mediterrâneo revival, de construções com inspirações diversas, do renascimento italiano à arquitetura andaluza árabe. Foi bastante popular nos anos 1920 e aplicada em mansões e villas à beira mar na Califórnia. O projeto é de Russell T. Pancoast.

Fotos de arquivo do clube mostram desfiles de moda à beira da piscina dirigidos por Elizabeth Arden, o xá Mohamed Reza do Irã na quadra de tênis, sua esposa esquiando na água e Winston Churchill pintando em sua cabana.

Havia bebida na praia durante a proibição, caiaques na piscina, jantares de boxe de gravata preta e suntuosas festas temáticas. Uma dessas festas teve elefantes, outra com 300 mesas feitas de gelo. Era um lugar boêmio, transgressor, de uma elite intectualizado, frequentado por Frank Sinatra, Tennessee Williams, Joan Crawford, Elizabeth Taylor.

Interior do hotel Four Seasons Surf Club: estilo mediterrâneo revival

Diárias de 1.500 a 14.000 dólares

"Quando compramos o clube pedi ao membro mais antigo, hoje com mais de 90 anos, para se sentar comigo para podermos conversar”, diz o proprietário Ashi. “Ele se lembrou do salão de baile onde teve sua primeira dança aos 16 anos, contou que ainda conseguia sentir o cheiro do cabelo dela.”

Ashi e o Four Seasons conseguiram transpor o glamour daquele tempo para um hotel que virou referência em uma Miami dos dias atuais, uma cidade com ar vintage dos prédios art déco, mas hoje repleta de boas galerias de arte e restaurantes premiados. E onde é verão o ano inteiro.

Os preços são de acordo com o conforto oferecido. As diárias partem de 1.500 dólares, mas podem chegar a 14.000 dólares, dependendo da data e acomodação. A diária na cabana é de 1.000 dólares.

O Surf Club hoje é um lugar com privacidade durante o dia, praias tranquilas e um certo clima de balneário mediterrâneo nesse trecho da praia, com uma charmosa rua de areia paralela à orla, com cerca rústica de cordas, onde visitantes caminham e andam de bicicleta.

O agito acontece à noite, em momentos de lazer no Champagne Bar, mas também encontros de networking. É comum ver executivos fazendo reuniões depois do expediente no Lido. Afinal, a atmosfera pode ser de cidade litorânea europeia, mas aqui ainda são os Estados Unidos da América.