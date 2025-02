O grupo brasileiro com 21 prêmios no portfólio no Guia Descorchados 2025

Desde 1999, o Guia Descorchados avalia e premia os principais rótulos de vinícolas da Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Uruguai e Peru. Neste ano, a importadora Domno Wines e a vinícola Ponto Nero, ambas pertencentes ao Grupo Famiglia Valduga, somaram 21 rótulos no guia.

Entre os destaques, os vinhos da Domno Wines citados no guia foram o Trapi del Bueno Hand Made Sauvignon Blanc, Ruca Malen Capítulo Tres Malbec de Ânforas Tinto, e Argento Single Block Organic Malbec Tinto, que receberam pontuações de 95, 94 e 96 pontos, respectivamente. O Trapi del Bueno foi eleito o Melhor Sauvignon Blanc e liderou o ranking dos Melhores Sul do Chile.

Já a Ponto Nero se destacou com os espumantes Ponto Nero Nature, Ponto Nero Celebration Moscatel Rosé, Ponto Nero Cult Brut e Ponto Nero Cult Brut Rosé, todos avaliados com pelo menos 90 pontos.

O Ponto Nero Cult Nature recebeu 91 pontos, sendo reconhecido como um dos melhores espumantes na categoria Melhores Espumantes Charmat, enquanto o Ponto Nero Celebration Moscatel Rosé, com 90 pontos, se destacou como o Melhor Espumante Moscatel.

"As excelentes avaliações do Guia Descorchados confirmam a excelência da Ponto Nero na produção de espumantes e a criteriosa curadoria da Domno Wines na seleção de vinhos de qualidade mundial. Estes rótulos proporcionam uma experiência sensorial diferenciada aos nossos clientes, traduzindo o que nos propomos de levar o melhor de cada terroir por meio de uma taça”, diz Eduardo Valduga, enólogo do Grupo Famiglia Valduga.

Domno Wines tem 14 rótulos premiados no Guia Descorchados 2025

Fundada em 2008, a importadora Domno Wines possui um portfólio com 350 rótulos de nove países. Neste ano, 14 de seus vinhos foram reconhecidos no Guia Descorchados, com destaque para o Trapi del Bueno Hand Made Sauvignon Blanc, eleito o Melhor Sauvignon Blanc, e o Ruca Malen — Capítulo Tres — Malbec de Ânforas — Tinto.

O Trapi del Bueno Hand Made Sauvignon Blanc figurou entre os melhores do Sul do Chile, garantindo 95 pontos. Produzido em um dos vinhedos mais ao sul da Patagônia chilena, o rótulo tem notas vibrantes de frutas tropicais, como limão e maracujá.

Já o Ruca Malen — Capítulo Tres — Malbec de Ânforas — Tinto recebeu 94 pontos, sendo reconhecido como um dos melhores Malbecs tintos da América Latina. Produzido na Argentina, o vinho passa por maturação de 10 meses em ânforas de concreto, técnica que intensifica sua textura e personalidade. Seus aromas combinam frutas pretas, ervas do campo e delicadas notas minerais, conferindo complexidade à degustação.

Por fim, o Argento — Single Block Organic Malbec — Tinto foi um dos grandes destaques com 96 pontos, sendo classificado como um dos melhores vinhos do ano. Elaborado a partir de uma seleção minuciosa de microterroirs, segmentados conforme o perfil de solo e a idade das videiras, esse Malbec argentino entrega aromas intensos de frutas negras, maduras e desidratadas. Notas sofisticadas de violeta e especiarias doces emergem ao longo da degustação, reforçando sua elegância.

Sete espumantes da Ponto Nero no Guia Descorchados 2025

Especializada na produção de espumantes pelo método charmat, a Ponto Nero obteve sete rótulos reconhecidos na edição deste ano do Guia Descorchados. A marca possui produção sustentável, contando com certificações como Selo Vegano, Energia Renovável, Logística Reversa e Carbono Neutro.

Entre os destaques de 2025, a vinícola figurou entre os melhores nas categorias Brut, Charmat e Moscatel, com rótulos como Ponto Nero Nature, Ponto Nero Celebration Moscatel Rosé e Ponto Nero Cult Brut e Cult Brut Rosé.

O Ponto Nero Nature recebeu 91 pontos na categoria de melhores espumantes Método Charmat. Com complexidade aromática, perlage delicada e acidez refrescante, o rótulo oferece um equilíbrio ao paladar. Ele tem baixa concentração de açúcar residual, se destacando pelo perfil singular e naturalmente harmônico, elaborado para quem valoriza autenticidade.

Reconhecido entre os Melhores Espumantes Moscatel, o Ponto Nero Celebration Moscatel Rosé conquistou 90 pontos. Ele apresenta dulçor marcante, equilibrado pela fina acidez natural da fruta, resultando em uma experiência delicada e convidativa. Além disso, sua coloração rosada, suave e elegante, é obtida pelo contato com a casca da uva Moscatel de Hamburgo.

Completando a lista de premiados, os Ponto Nero Cult Brut e Cult Brut Rosé também se destacaram, ambos com 90 pontos. O Cult Brut possui perlage refinada e intenso aroma de frutas maduras, proporcionando uma degustação equilibrada e prazerosa. Já o Cult Brut Rosé, por sua vez, combina versatilidade e sofisticação, trazendo notas vibrantes de morango e framboesa, entrelaçadas a nuances lácteas que adicionam complexidade ao perfil aromático.