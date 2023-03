O drinque que homenageia o autor de "O Grande Gatsby"

Fácil, leve, prático e delicioso. Não existe combinação mais fácil de cair no gosto popular brasileiro do que o Fitzgerald. Grandes bares de São Paulo já estão notando crescimento expressivo do consumo deste coquetel.

No final dos anos 90, o super famoso bartender DeGroff desenvolveu sua mistura e batizou em homenagem a F Scott Fitzgerald, autor do livro "O Grande Gatsby". Nada mais é do que uma deliciosa mistura de gim, com limão, açúcar e bitter, um clássico da coquetelaria

Para preparar um bom Fitzgerald se usa 60 ml de Gin APTK n1 ou Tanqueray, 25 ml de xarope de açúcar e 25 ml de suco de limão siciliano.

Recomendo o copo baixo com pedra de gelo translúcido (ice4pros) grande permitindo baixa diluição e visual alucinante. O Gin Fizz (variação do Fitzgerald) ainda leva água tônica deixando ainda mais leve o drink.

Se tivesse que fazer uma aposta em um único drinque para os próximos 5 anos, sem dúvida alguma seria o Fitzgerald. Na praia, na balada ou no evento corporativo, ele cai super bem.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.