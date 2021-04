5 filmes e séries para o fim de semana (spoiler: tem Karol Conká)

No último final de semana de abril, as novidades dos serviços de streamings prometem deixar o público colado no sofá! Em meio à reta final do BBB21, a Globoplay lança o documentário "A Vida Depois do Tombo", que acompanha os passos de Karol Conká após sua eliminação com recorde mundial de rejeição; na Netflix, um anime que mescla a África com a Ásia e uma nova série turca para quem ama histórias de serial killers; na Amazon, o novo filme de ação e vingança estrelado por Michael B. Jordan. E no Disney+, a volta de "Cosmos - Uma Odisséia no Espaço" aos streamings!

Confira a seleção da EXAME para o final de semana:

A Vida Depois do Tombo (Globoplay)

Depois de deixar o Big Brother Brasil com 99,17% dos votos, um recorde histórico de rejeição, Karol Conká volta aos holofotes neste documentário que busca reconciliar a imagem da cantora com o público e com seus ex-colegas de reality. Além de mostrar os passos da cantora logo após deixar a casa, os quatro episódios da série trazem depoimentos da família e amigos de Karol e propõe um reencontro com brothers e sisters que conviveram com ela na casa. Carla Diaz e Arcrebiano se recusaram a participar, enquanto Lucas Penteado, principal alvo de Karol na casa, se limitou a enviar um vídeo para a cantora.

Yasuke (Netflix)

Criada por LeSean Thomas, Yasuke é uma anime de seis episódios ambientada em uma realidade alternativa fantástica no Japão feudal. A série conta a história de Yasuke, primeiro samurai de origem africana que lutou com o lendário Oda Nobunaga, que agora tenta superar o passado violento violento e viver uma vida tranquila como aposentado. Mas ele precisará empunhar novamente sua espada quando é encarregado de transportar uma criança misteriosa perseguida por forças do mal.

Fatma (Netflix)

Cheia de suspense, a terceira série original da Netflix turca conta a história de Fatma, uma faxineira incumbida de criar seu filho autista sozinha depois que seu marido desaparece. Invisibilizada pelo preconceito da sociedade em relação ao seu gênero e à sua profissão, a protagonista sai em busca do marido e acaba descobrindo habilidades que nunca imaginou ter, como cometer assassinatos sem deixar rastros. Até que a polícia, claro, começa a desconfiar que há um serial killer à solta. Mas será que vão desconfiar de uma mera "moça da limpeza"?

Sem Remorso (Amazon)

Baseado no universo Jack Ryan, criado pelo autor Tom Clancy, o novo longa do italiano Stefano Sollima conta a saga de vingança de John Kelly (Michael B. Jordan), um oficial de elite da Marinha que vê seus companheiros e sua esposa grávida serem assassinados logo após voltar de uma missão secreta. Unindo forças com uma companheira da marinha (Jodie Turner-Smith) e um misterioso agente da CIA (Jamie Bell), Kelly persegue os assassinos a todo custo. Mas essa missão involuntariamente expõe uma conspiração secreta que ameaça envolver os EUA e a Rússia em uma grande guerra. Dividido entre a honra pessoal e a lealdade ao seu país, Kelly deve lutar sem nenhum remorso contra seus inimigos se quiser evitar um desastre e expor as figuras poderosas por trás da conspiração.

Cosmos - Uma Odisséia no Espaço (Disney +)

A saída de Cosmos da Netflix deixou muitos fãs órfãos. Mas agora a série apresentada por Neil deGrasse Tyson está de volta aos streamings, no Disney+! Remake da série homônima apresentada por Carl Sagan nos anos 80, Cosmos percorre a história das descobertas das leis da natureza e que forma nos fizeram encontrar as nossas coordenadas no espaço e no tempo. Esta série dá vida a algumas das histórias de coragem pela conquista do conhecimento, transportando os espectadores a novos mundos, através do universo, para uma visão do Cosmos na sua maior, e também na mais pequena escala.

