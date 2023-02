O Coco Bambu vai investir R$ 100 milhões para abrir dez novos restaurantes. Só neste ano

Se tem algo de que a rede de restaurantes Coco Bambu não pode se queixar é tédio. O grupo segue em expansão, com novos investimentos. Hoje, já são 73 operações em atividade no Brasil, isso já considerando o próprio Coco Bambu e as marcas Vasto e Coffee Break – Coco Bambu.

O plano da rede, antecipado aqui pela EXAME Casual, é inaugurar dez novas unidades no país, com um investimento total aproximado de 100 milhões de reais, só neste ano. É a continuação de uma estratégia de expansão acelerada. Nos últimos dois anos, mesmo com a pandemia, foram abertas 28 novas unidades do restaurante.

Atualmente, os restaurantes da marca Coco Bambu e Vasto empregam diretamente 8.000 pessoas. Além de tantos colaboradores, o Coco Bambu tem 180 donos. Isso porque cada um dos restaurantes tem entre dois e três sócios que operam localmente cada uma das 73 casas espalhadas pelo Brasil.

Unidade de Niterói será iangurada em abril

As três próximas inaugurações estão em obras. São as de Niterói, no Rio de Janeiro; São José dos Campos, em São Paulo; e Recife, no Pernambuco. A unidade de Niterói, a primeira das novas unidades e a terceira no estado do Rio de Janeiro, está com inauguração confirmado para o mês de abril. A casa terá 400 lugares, ocupando um espaço de 1.500 metros quadrados.

A unidade de São José dos Campos tem inauguração prevista para o final do primeiro semestre de 2023. O restaurante terá 350 lugares, ocupando, inicialmente, um espaço de 1.500 metros quadrados, além de uma área reservada para expansão, no futuro próximo, para inauguração de um “Vasto Restaurante”.

A casa do Recife será a segunda no estado e ficará na zona norte, na região conhecida como Derby. Vai ocupar um edifício em fase final de construção. Serão 6 mil metros quadrados de área construída, incluindo três pavimentos de estacionamento. O restaurante em si ocupará 1.400 metros quadrados, com capacidade para 400 clientes.

Todos os restaurantes em obra contarão ainda com espaços já tradicionais nas unidades do Coco Bambu, como brinquedoteca e salões de eventos sociais e corporativos.

As demais unidades estão em fase final de negociação. São Paulo e Rio de Janeiro deverão ganhar novas casas. Com a execução desse projeto de expansão deverão ser criados 1.500 novos postos de trabalho diretos.

