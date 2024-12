O carro mais luxuoso do Brasil acima de R$ 300 mil, segundo ranking EXAME Casual

A terceira edição do Ranking ­EXAME Casual Melhores Carros do Ano 2024 contou com a participação de 32 jornalistas especializados, que avaliaram 104 modelos de 31 marcas. As faixas de preço foram ampliadas e agora incluem valores até 150.000 reais, entre 150.000 e 300.000 reais, e acima de 300.000 reais, nas categorias mais desejado, luxuoso, confiá­vel, bonito e tecnológico. Para as marcas, mantêm-se as categorias esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa. Veja a lista completa.

Entre os veículos na faixa de preço acima de 300.000 reais, o destaque foi o Lexus RX 450h+ na categoria mais luxuoso. O modelo é o topo de linha da marca no Brasil, reunindo design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional. Inspirado pelo conceito de omotenashi, algo como “hospitalidade” na tradução do japonês, o RX 450h+ foi desenvolvido de dentro para fora, priorizando comandos intuitivos. Os bancos possuem ventilação e aquecimento em ambas as fileiras, enquanto motorista e passageiro dianteiro contam com até 14 ajustes elétricos e memórias de posição.

O SUV também oferece teto panorâmico, persianas retráteis nas portas traseiras, ar-condicionado de três zonas e uma central multimídia de 14 polegadas com comandos por voz, além de volante revestido em couro e madeira. Equipado com um sistema híbrido que combina um motor 2.5 a gasolina e dois motores elétricos — um para cada eixo —, o modelo possui autonomia de até 56 quilômetros no modo elétrico. O preço é de 609.990 reais.

Melhores Carros do Ano 2024

Até R$ 150.000

Mais Desejado - BYD Dolphin mini

Mais Luxuoso - Jeep Renegade MY 2025

Mais Confiável - Volkswagen Novo T-Cross

Mais Bonito - Peugeot 2008

Mais Tecnológico - GWM Ora 03 Skin

Entre R$ 150.000 e R$ 300.000

Mais Desejado - Nova Ram Rampage Rebel Ignition

Mais Luxuoso - Mercedes-Benz CLA 200 Progressive

Mais Confiável - Toyota Corolla Cross

Mais Bonito - Renault Megane E-Tech

Mais Tecnológico - Volvo EX30

Acima de R$ 300.000

Mais Desejado - Ferrari Purosangue

Mais Luxuoso - Lexus RX 450h+

Mais Confiável - Ford Ranger Raptor

Mais Bonito - Audi RS6 Avant Performance

Mais Tecnológico - BMW X7

Marcas

Mais Esportiva - Porsche

Mais Desejada - Ferrari

Mais Confiável - Toyota

Mais Luxuosa - Mercedes-Benz

Mais Tecnológica - BMW

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Harper’s Bazaar Brasil), André Sollitto (Veja), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Camila Camanzi (Carros com Camanzi), Cássio Cortes, Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/Auto Record), Fabiano Mazzeo (BlogAuto), Felipe Salomão (Revista Carro/Revista O Mecânico), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giu Brandão (Mundo Sobre Rodas), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Jorge Moraes (CBN/UOL/TV Band), Júlia Storch (EXAME), Marcus Vinicius Gasques, Marlos Ney Vidal (Autos Segredos/UOL), Milene Rios (AutoEsporte/TV Globo), Paula Braga (Automotive Business), Paula Gama (UOL), Paula Mascari (Mecânica Copa Truck), Paulo Amaral (Canaltech), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges (Primeira Classe/UOL), Rafael Davini (EXAME), Renan Bandeira (Mobiauto), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Rodrigo Mora, Tião Oliveira (Estadão).