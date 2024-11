O carro mais confiável do Brasil até R$ 150 mil, segundo ranking EXAME Casual

A terceira edição do Ranking ­EXAME Casual Melhores Carros do Ano 2024 contou com a participação de 32 jornalistas especializados, que avaliaram 104 modelos de 31 marcas. As faixas de preço foram ampliadas e agora incluem valores até 150.000 reais, entre 150.000 e 300.000 reais, e acima de 300.000 reais, nas categorias mais desejado, luxuoso, confiá­vel, bonito e tecnológico. Para as marcas, mantêm-se as categorias esportiva, desejada, confiável, tecnológica e luxuosa. Veja a lista completa.

Entre os veículos até 150.000 reais, o destaque foi o Volkswagen Novo T-Cross na categoria mais confiável. A marca alemã aprimorou o T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil, trazendo um design mais tecnológico e moderno. Em cinco anos, já foram vendidas mais de 320.000 unidades do modelo.

A nova versão apresenta lanternas traseiras conectadas por uma iluminação contínua interrompida apenas pelo logo da Volkswagen. Todas as categorias agora incluem faróis Full LED com função diurna (DRL), luz de posição, pisca, farol baixo e alto, todos em LED, aumentando a segurança. As rodas foram redesenhadas para o mercado local. O preço inicial é de 145.990 reais.

Melhores Carros do Ano 2024

Até R$ 150.000

Mais Desejado - BYD Dolphin mini

Mais Luxuoso - Jeep Renegade MY 2025

Mais Confiável - Volkswagen Novo T-Cross

Mais Bonito - Peugeot 2008

Mais Tecnológico - GWM Ora 03 Skin

Entre R$ 150.000 e R$ 300.000

Mais Desejado - Nova Ram Rampage Rebel Ignition

Mais Luxuoso - Mercedes-Benz CLA 200 Progressive

Mais Confiável - Toyota Corolla Cross

Mais Bonito - Renault Megane E-Tech

Mais Tecnológico - Volvo EX30

Acima de R$ 300.000

Mais Desejado - Ferrari Purosangue

Mais Luxuoso - Lexus RX 450h+

Mais Confiável - Ford Ranger Raptor

Mais Bonito - Audi RS6 Avant Performance

Mais Tecnológico - BMW X7

Marcas

Mais Esportiva - Porsche

Mais Desejada - Ferrari

Mais Confiável - Toyota

Mais Luxuosa - Mercedes-Benz

Mais Tecnológica - BMW

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Harper’s Bazaar Brasil), André Sollitto (Veja), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Camila Camanzi (Carros com Camanzi), Cássio Cortes, Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/Auto Record), Fabiano Mazzeo (BlogAuto), Felipe Salomão (Revista Carro/Revista O Mecânico), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giu Brandão (Mundo Sobre Rodas), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Jorge Moraes (CBN/UOL/TV Band), Júlia Storch (EXAME), Marcus Vinicius Gasques, Marlos Ney Vidal (Autos Segredos/UOL), Milene Rios (AutoEsporte/TV Globo), Paula Braga (Automotive Business), Paula Gama (UOL), Paula Mascari (Mecânica Copa Truck), Paulo Amaral (Canaltech), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges (Primeira Classe/UOL), Rafael Davini (EXAME), Renan Bandeira (Mobiauto), Rodrigo Ferreira (Webmotors), Rodrigo Mora, Tião Oliveira (Estadão).