"O brasileiro busca por um atendimento mais personalizado e afetivo", diz gerente-geral da Cartier

Desde 1978, a Cartier mantém sua presença no Brasil e é reconhecida como uma das primeiras marcas de luxo a operar no país. A marca, que reforçou seu pioneirismo ao lançar uma plataforma de e-commerce próprio para o mercado nacional, está passando por uma fase de intensas transformações no Brasil, com crescimento sólido desde 2020.

Em conversa com Casual Exame, Maxime Tarneaud, gerente-geral da Cartier no Brasil, apresentou o bom momento da marca no país, como a recente inauguração da boutique no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

O mercado de luxo está em alta no mundo todo – e em uma nova fase no Brasil, com mais consumidores comprando internamente, expansão das operações, chegada de novas marcas. Qual o histórico de presença da Cartier no Brasil? Qual o momento da marca no Brasil?

A Cartier é uma Maison pioneira, em constante exploração criativa e fortemente comprometida com a inovação. Presente no Brasil desde 1978, foi uma das primeiras marcas de luxo a operar no país e reforçou seu pioneirismo no segmento sendo uma das primeiras marcas de luxo no país a lançar a plataforma de e-commerce próprio para o mercado nacional. No que diz respeito as operações, atualmente a Cartier está presente em todo o país através de 2 boutiques físicas na cidade de São Paulo, distribuidores autorizados de relógios (19 pontos de venda espalhados em 11 cidades ) e e-commerce com entrega em todo o Brasil. Seguindo os passos de nossas boutiques ao redor do mundo e a renovação dos principais templos da Maison em Londres, Nova York e Paris; a Cartier vive um momento de intensas transformação no Brasil, com crescimento sólido desde 2020.

Em abril deste ano, a Boutique Cidade Jardim se tornou a primeira loja do país a aderir ao novo conceito de retail, que preserva e enaltece a identidade local na elaboração de projetos únicos. Ocupando um novo espaço de 263 metros no coração do piso térreo, a nova boutique vislumbra ser um espaço singular de encontros e celebrações, que provoca diferentes emoções em seus visitantes. Ao longo deste ano, pudemos constatar os impactos positivos dessa transformação, refletidos no aumento double-digit no tráfego em comparação ao mesmo período do ano anterior além das inúmeras experiências que tivemos o privilégio de oferecer aos nossos clientes, incluindo encontros e workshops exclusivos.

O mesmo princípio orienta a renovação dos nossos espaços junto aos nossos distribuidores, trazendo a mesma filosofia de nossas boutiques no que diz respeito ao conceito de ambientes mais convidativos, modernos e aconchegantes para atender nossos clientes em diversas partes do Brasil com máxima excelente e uma experiência de consumo excepcional. Atualmente 75% da nossa rede de Watch Specialists já possuem o novo conceito de design, entre eles a Danglar (Goiânia), Montecristo (Campinas) e a Tallis Joias (Fortaleza). Embora estejamos sempre atentos a novas oportunidades, nosso objetivo central é dar continuidade ao processo de renovação de nossos espaços, onde nossa expectativa é que todo nosso network adote o novo conceito de varejo até final de 2024.

A pandemia fez com que muitos consumidores brasileiros passassem a consumir dentro do Brasil. Isso aconteceu com a Cartier? É um comportamento que deve permanecer?

Em âmbito global, a pandemia afetou a maneira “como” e “onde” os clientes consomem assim como uma crescente inclinação para produtos atemporais e com significados afetivos. Isso desencadeou mudanças notáveis nos padrões de compra, cujos efeitos se mostram duradouros. Devido a impossibilidade de viajar, muito clientes brasileiros passaram a consumir localmente e experenciaram um atendimento altamente personalizado além dos benefícios do pagamento parcelado. Nossas equipes dedicaram esforços para aprimorar ainda mais a estratégia de atendimento ao cliente e atualmente, as boutiques da Cartier no Brasil lideram o ranking de "satisfação do cliente" entre as principais boutiques da Maison em todo o mundo. Por isso, mesmo diante da reabertura das fronteiras, acreditamos o atendimento personalizado é um forte aliado para a fidelização de nossa clientela local.

Em que os consumidores brasileiros se diferenciam dos europeus, americanos e asiáticos?

O consumidor brasileiro, de modo geral, busca por um atendimento mais personalizado e afetivo. Além disso, é um cliente bastante atento as novas tendências globais. Está em constante busca por novidades e se mantem atualizado através de viagens ou mesmo pelo seu alto engajamento nas redes sociais. Um dado interessante quando olhamos para base de clientes no Brasil, é que mais de 50% dos nossos clientes são homens enquanto no resto do mundo a cliente feminina é maior.

Cartier no shopping Cidade Jardim, em São Paulo: butique com identidade global

Entre joalheria e relojoaria, qual tem sido a estratégia de crescimento da Cartier? Quais têm sido as principais apostas da marca em linhas e produtos?

A gestão do pipeline de inovação tornou-se mais eficaz, com o equilíbrio entre nutrir linhas icônicas e lançamento de novas coleções. Estamos constantemente revisitando os nossos códigos e trazendo novidades para cada nova criação, mas buscando sempre preservar a essência de nosso design caracterizado por linhas simples e formas proporções. Nossa missão é mantê-los vivos, para evoluí-los sempre. Entre as principais apostas para este ano, continuamos alimentando novos modelos de relógios as tradicionais coleções Santos e Tank.

Por outro lado, inovamos com novas assinaturas de joalheria como a coleção Grain de Café e novos lançamentos na coleção Panthére de Cartier, que ganhou criações ainda mais robustas e articuladas. A coleção Panthère hoje lidera o principal crescimento no Brasil - tanto para categoria de joias quanto para relógios – assim como icônica coleção de joalheria Juste un Clou.

Como se dá o consumo dos produtos da marca por diferentes faixas etárias? Como a Cartier tem atraído novos clientes, em termos de produtos, posicionamento e comunicação?

Quanto mais nos concentramos em designs atemporais, mais conseguimos falar com todas as gerações e atraímos clientes mais jovens, tanto para relógios quanto para joias. Para isso, é imprescindível introduzir nossos ícones para uma geração jovem de uma forma moderna e assertiva. Nos últimos anos, lançamos campanhas e iniciativas arrojadas que contribuíram para avançamos na revitalização da nossa imagem. Nomes como Vanessa Kurby, Lily Collins e V (membro do grupo BTS) hoje representaram o rosto a frente de coleções como Panthère e Clash de Cartier, em campanhas com altos índices de engajamento nas redes sociais, como no TikTok por exemplo.

Dentro do mercado de luxo, com marcas investindo em design, qualidade de matérias, exclusividade, o que a Cartier tem de única?

Somos conhecidos por nossa criatividade, sendo uma das poucas marcas com tantas coleções icônicas que ainda são altamente relevantes e atuais. As criações da Cartier são capazes de evoluir e se estabelecer através de longos períodos com perpétua relevância. É uma questão de mestria, traduzida nas mais recentes interpretações de designs icônicos. No espírito da atemporalidade; a pureza das formas de relógios como Panthère e Santos de Cartier e designs emblemáticos como Trinity (que no ano que vem completará 100 anos) por exemplo, serão sempre contemporâneas e eternas.