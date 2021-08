O Brasil conquista o segundo título olímpico no futebol masculino

O Brasil conquistou o segundo título olímpico de sua história. A vitória por 2 a 1 contra a Espanha aconteceu na prorrogação. Matheus Cunha e Malcom marcaram pelo Brasil. Bryan Gil fez o gol da Espanha.

Galvão Bueno, o eterno narrador da seleção brasileira, resumiu o espírito da partida. "A gente sabia que seria um jogo disputado, mas precisava tanta emoção?"

Foi uma boa final no futebol masculino, talvez a menos olímpica das modalidades. Brasil e Espanha fizeram uma partida disputada pelo ouro nos Jogos de Tóquio. Nos primeiros minutos a seleção espanhola pressionou mais e criou algumas chances, com um gol tirado em cima da linha do goleiro Santos e posse de bola de mais de 60%.

Depois dos 20 minutos iniciais o Brasil passou a criar mais oportunidades. Richarlison chegou a fazer uma boa finalização, que bateu na rede do lado de fora. Aos 35 minutos, uma pancada em Matheus Cunha deu pênalti para o Brasil. Richarlison faz uma paradinha, bateu e... a bola foi para fora.

Mas aos 47 minutos do primeiro tempo saiu o primeiro gol do Brasil, depois de um cruzamento de Claudinho pela direita, um desvio de Daniel Alves na segunda trave e a finalização de Matheus Cunha.

Brasil terminou na frente no primeiro tempo

No começo do segundo tempo teve uma bola no travessão com chute de Richarlison. Aos 16 minutos, Bryan Gil fez um passe na direita para Carlos Soler, que cruzou para Oyarzabal. Gol da Espanha.

A Espanha continuou pressionando. Óscar Gil chegou a mandar a bola no travessão de Santos. E aos 40 minutos Bryan mandou ainda outra bola no travessão.

O jogo terminou empatado e foi para a prorrogação. Matheus Cunha foi substituído por Malcom, que fez boa finalização logo no começo do tempo complementar.

O Brasil continou pressionando a Espanha. Arana tentou um chute forte rasteiro.

Logo no começo da segunda etapa da prorrogação Malcom aproveitou o ótimo lançamento de Antony e fez o gol da vitória.

O Brasil entrou em campo como o atual campeão olímpico, depois da conquista da medalha de ouro na Rio 2016. Foi a quinta final nos Jogos Olímpicos do Brasil no futebol masculino. A seleção conquistou três medalhas de prata (1984, 1988 e 2012), além do ouro no Maracanã em 2016. Agora, saem de Yokohama com mais uma conquista.