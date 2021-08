O Boticário lança linha de cuidados com o corpo à base de cactos

Hidratação leve, rápida absorção, sensação de frescor e fragrância marcante. Estes foram os quatro pontos que as mulheres nordestinas elencaram para a produção da nova linha de cuidado com o corpo do Boticário. Após dois anos de pesquisa e desenvolvimento, chega ao e-commerce e lojas da marca, Cuide-se Bem Bendito Cacto.

“Criamos uma estratégia para conseguir conhecer o que as mulheres da região buscavam em produtos para beleza, pois identificamos que havia um desejo por uma linha que atendesse os hábitos de consumo e que levasse em consideração as particularidades regionais”, afirma Vanessa Machado, gerente sênior da categoria de cuidados pessoais do Grupo Boticário.

Com fragrância escolhida através de um teste às cegas com mulheres de Recife, os produtos contam com água de cacto em sua fórmula, ativo que promove hidratação para a pele.

Para a marca, além da planta ser um elemento característico da região, também é considerada benção divina no sertão. Mesmo em clima árido, se mantém viva e colorida, com um significado especial por ser fonte de água e suas flores anunciarem a chegada de chuva na região.

A linha de produtos conta com loção hidratante corporal, desodorante colônia Body Splash e sabonete em barra. Para potencializar a sensação de refrescância, o hidratante corporal pode ser guardado no refrigerador por até 2 horas antes do uso.

Os produtos estão com descontos de lançamento para os moradores da região nordeste. Com 10% na compra de um item, 20% na compra de 2 itens e 30% na compra de três itens ou mais. Para as demais regiões, o desconto é de 20% na compra de 2 ou mais itens de Cuide-se Bem.