'O Agente Secreto': Wagner Moura é homenageado em Festival de Cinema de Zurique

Wagner Moura: ator tem sido aclamado internacionalmente pela atuação em "O Agente Secreto" (Getty Images)
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15h59.
Última atualização em 28 de setembro de 2025 às 16h00.
O ator Wagner Moura foi homenageado na última sexta-feira, 26, com o Golden Eye Award, principal prêmio do Festival de Cinema de Zurique, na Suíça.
O prêmio celebra a trajetória e aclamada atuação em “O Agente Secreto”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Pelo mesmo papel, Moura já havia conquistado o título de Melhor Ator em Cannes.
O ator é o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award.
“É um reconhecimento que eu carrego, e entendo que não se trata apenas de mim e do que faço, mas do cinema sul-americano. Isso me deixa muito orgulhoso”, afirmou o ator em vídeo divulgado pelo perfil oficial do festival.
"O Agente Secreto" chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.
O filme se passa em Recife, no ano de 1977, durante o regime militar no Brasil. Marcelo (interpretado por Wagner Moura), professor universitário e especialista em tecnologia, retorna à sua cidade natal para escapar de um passado misterioso em São Paulo.
Ele busca paz, reconectar-se com seu filho que ficou sob os cuidados dos avós maternos, e desvendar informações sobre sua mãe falecida. Porém, logo percebe que está sendo vigiado por agentes do governo e enfrenta ameaças constantes à sua segurança.
Lançado em maio, O Agente Secreto também foi um dos grandes destaques do Festival de Cannes 2025 e conquistou três prêmios: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), o FIPRESCI Prize da crítica internacional e o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura.
O longa já conta com contratos de distribuição para Estados Unidos e América Latina, além de estar cotado como forte candidato pela corrida pelo Oscar 2026.