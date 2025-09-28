'O Agente Secreto': Wagner Moura é homenageado em Festival de Cinema de Zurique

O ator Wagner Moura foi homenageado na última sexta-feira, 26, com o Golden Eye Award, principal prêmio do Festival de Cinema de Zurique, na Suíça.

O prêmio celebra a trajetória e aclamada atuação em “O Agente Secreto”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Pelo mesmo papel, Moura já havia conquistado o título de Melhor Ator em Cannes.

O ator é o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award.

“É um reconhecimento que eu carrego, e entendo que não se trata apenas de mim e do que faço, mas do cinema sul-americano. Isso me deixa muito orgulhoso”, afirmou o ator em vídeo divulgado pelo perfil oficial do festival.

Quando estreia 'O Agente Secreto'?

"O Agente Secreto" chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

O filme se passa em Recife, no ano de 1977, durante o regime militar no Brasil. Marcelo (interpretado por Wagner Moura), professor universitário e especialista em tecnologia, retorna à sua cidade natal para escapar de um passado misterioso em São Paulo.

Ele busca paz, reconectar-se com seu filho que ficou sob os cuidados dos avós maternos, e desvendar informações sobre sua mãe falecida. Porém, logo percebe que está sendo vigiado por agentes do governo e enfrenta ameaças constantes à sua segurança.

Vitória para o cinema brasileiro

Lançado em maio, O Agente Secreto também foi um dos grandes destaques do Festival de Cannes 2025 e conquistou três prêmios: Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho), o FIPRESCI Prize da crítica internacional e o prêmio de Melhor Ator para Wagner Moura.

O longa já conta com contratos de distribuição para Estados Unidos e América Latina, além de estar cotado como forte candidato pela corrida pelo Oscar 2026.