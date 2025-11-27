'O Agente Secreto' já é o filme nacional com a maior bilheteria do ano

A principal aposta do Brasil para o prêmio Melhor Filme Internacional do Oscar em 2026 já é a maior bilheteria de um filme nacional de 2025. Dados das Comscore mostram que O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, faturou R$ 18,7 milhões antes mesmo de completar um mês em cartaz.

A produção superou os números de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa que, até o início dessa semana, era a maior bilheteria nacional do ano, com R$ 17,2 milhões. Inspirado nos gibis de Maurício de Souza, o filme levou 997 mil de espectadores às salas de cinema. O longa de Kleber Mendonça, por outro lado, segue com 822 mil espectadores até a publicação desta matéria.

O desempenho do título segue a mesma trajetória de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. A produção de Walter Salles estreou em novembro de 2024 e ficou quase seis meses em cartaz. No total, incluindo a arrecadação internacional, somou mais de R$ 110 milhões em bilheteria. Cerca de 5,7 milhões de pessoas assistiram ao filme nos cinemas.

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro. Meses antes, em maio, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista de pré-indicados à categoria de Melhor Filme Internacional em dezembro.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar está prevista para o dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre em Hollywood (Los Angeles, EUA). A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.