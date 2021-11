Nubank se associa à Copa do Mundo do Catar para reforçar alcance global

O Nubank, em processo final para a abertura de capital na Bolsa de Nova York, anuncia ao mercado nesta quinta-feira, dia 18, que fechou um contrato com a FIFA para se associar a um dos dois maiores eventos esportivos e de entretenimento do planeta, a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Os valores do acordo não foram revelados.

O banco digital, um dos maiores do mundo, tem 48,1 milhões de clientes no Brasil, na Colômbia e no México e pretensões de expansão global. Com a parceria, terá o status de apoiador regional da próxima Copa do Mundo, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro do próximo ano. A última edição do evento, em 2018 na Rússia, teve audiência total global de 3,6 bilhões de pessoas.

O acordo voltado para a América do Sul faz parte da estratégia do Nubank de se posicionar como marca de alcance global. A FIFA é a entidade global que rege o futebol em todo o planeta e organiza a Copa do Mundo.

Atualmente seis empresas são parceiras oficiais do evento com status global: Adidas, Coca-Cola, Wanda, Hyundai/KIA, Qatar Airways e Visa.

“O crescimento do Nubank tem nos levado a buscar novas plataformas e canais de comunicação que nos permitam levar nossa mensagem para toda a região. Por isso optamos por fazer parte deste evento no qual temos a certeza de que podemos dar uma contribuição significativa, levando a Copa do Mundo da FIFA™ para as pessoas da América do Sul”, afirmou Arturo Nuñez, Chief Marketing Officer (CMO) do Nubank.

Nuñez chegou ao Nubank como CMO em junho, com a experiência de duas décadas em marcas globais em cargos como head de Marketing da Apple para a América Latina, vice-presidente Global de Marketing para o Basquete da Nike e vice-presidente de Marketing para a América Latina da NBA, entre outros.

De forma prática, além de associar a marca ao evento que só tem paralelo no mundo com as Olimpíadas, o Nubank terá acesso a conteúdo para desenvolver internamente promoções e outras ativações adicionais para envolver o público nos países da América do Sul.

A Seleção Brasileira de Futebol se tornou na última semana a primeira do continente a garantir a sua vaga na Copa do Catar, ao alcançar uma pontuação suficiente nas Eliminatórias da América do Sul, disputada no sistema de pontos corridos e jogos de todos contra todos em dois turnos.

O Nubank buscará um valuation acima de 50 bilhões de dólares com o seu aguardado IPO (oferta pública inicial) na Bolsa de Nova York, já contando a emissão de BDRs (recibos de ações listadas no exterior) na B3.

O banco digital foi fundado em 2013 pelo colombiano David Vélez, a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible.