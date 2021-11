Novo tamanho: Panerai lança Luminor Marina Quaranta

Até os modelos de relógios mais aclamados evoluem. Respondendo às mudanças trazidas pela tecnologia e por novos estilos, a Panerai apresenta o Luminor Marina Quaranta.

Sem modificar os recursos que identificam o clássico Luminor Marina, como uma caixa em forma de almofada com acabamento escovado, alças sólidas e bisel polido, a evolução mais recente deste Panerai será mais uma peça para colecionadores.

A chegada do Luminor Marina Quaranta, com 40mm, revive um tamanho de caixa que faz parte da história da coleção, agora associada as novas funções para intensificar sua versatilidade.

Como resultado, o Luminor Marina Quaranta substitui as referências 42mm, passando a ser o menor Luminor Marina em produção. As peças estão disponíveis com uma caixa de aço inoxidável e três diferentes mostradores, exibindo os segundos na posição das 9 horas e a data às 3 horas.

Cada relógio é acompanhado por uma pulseira de couro de crocodilo e uma pulseira de couro de bezerro, escolhidas para coordenar com seu mostrador: mostrador branco fosco com a pulseira em couro de crocodilo preta ou no tom profundo do bezerro marrom (PAM01271); mostrador preto fosco com a pulseira em couro de crocodilo preto ou no tom bezerro preto (PAM01272); mostrador azul escovado com efeito raios de sol com uma pulseira de crocodilo azul marinho e a segunda opção em couro de bezerro cor tabaco (PAM01270).

Com o calibre P.900, a atemporalidade do modelo Luminor Marina Quaranta é acompanhado por um movimento igualmente duradouro. O fino enrolamento automático (4,2 mm) com uma reserva de marcha de três dias, ocultada no interior da caixa fechada, é resistente à água até 10 bar (cerca de 100 metros de profundidade).

As pulseiras e fivelas contam com o recurso “Quick Release System”, que permite que ambos os elementos sejam alterados fácil e imediatamente, sem o uso de ferramentas.

Com uma coleção de pulseiras para uma curadoria pessoal, é simples transformar o visual do Luminor Marina Quaranta para adaptá-lo a qualquer tipo de ambiente, ocasião ou inspiração.

Em breve será possível aumentar os diferentes usos das peças, com pulseiras de borracha flexíveis, leves e com diferentes cores, que estarão disponíveis nos próximos meses. Também para utilizar o “Quick Release System” , liberá-las e trocá-las de forma prática.