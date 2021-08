Novo streaming da Disney, Star+ estreia no Brasil; veja o que assistir

Chega hoje ao Brasil nesta terça-feira (31) o Star+, um novo serviço de streaming da Disney. Com uma mensalidade de R$32,90, o catálogo do serviço é focado em produções "mais maduras" que aquelas do Disney+, incluindo produções da antiga 20th Century Fox, do Hulu e dos canais americanos ABC, FX, e Freeform. Com o Star+, os assinantes também terão acesso à transmissão ao vivo dos canais esportivos da ESPN.

No exterior, a marca Star+ existe, mas dentro do próprio Disney+. No Brasil, a companhia optou por lançar o serviço de forma independente, inclusive com aplicativos separados. Séries clássicas que fizeram grande sucesso na época em que os streamings nem existiam, como "The Walking Dead", "Prison Break" e "Lost" fazem parte do catálogo. "Modern Family", "How I Met Your Mother" e "Simpsons" também. A extensão total do catálogo, entretanto, não foi revelada.

Neste primeiro momento do serviço, alguns títulos que seriam do Star+ ainda poderão ser encontrados em serviços concorrentes por conta de contratos de distribuição já existentes. É o caso, por exemplo, de "Modern Family", disponível na Netflix, e "O Conto de Aia", que está na Globoplay. Com o tempo, porém, eles se tornarão exclusivos no novo serviço.

Confira, abaixo, algumas opções que estarão disponíveis já no lançamento da plataforma – spoiler: tem para todos os gostos!

Amizade de Férias (2021)

Estreia exclusiva no Brasil pelo Star+

Comédia estrelada por John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji e Meredith Hagner, “Amizade de Férias” estará disponível no Brasil exclusivamente no Star+. O filme conta a história de dois casais que se conhecem durante férias no México e viram amigos – mas a amizade toma um rumo caótico quando eles voltam para casa.

Bohemian Rhapsody (2018)

Mal estreou e já é um clássico! Sucesso de bilheteria, o longa sobre a lendária banda de rock Queen e do vocalista Fred Mercury foi indicado a cinco Oscar® em 2019, incluindo o de Melhor Filme, e levou a estatueta em quatro categorias: Melhor Ator para Rami Malek, responsável por dar vida a Fred Mercury; Melhor Montagem; Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.

Com Amor, Simon (2018)

Baseado no livro homônimo de Becky Abertalli, o filme conta a história de Simon Spier (Nick Robinson), um jovem que leva uma vida comum, mas sofre por esconder de sua família e de seus amigos que é gay. Ele passa então a trocar confidências, por e-mail, com um colega de sua escola, sem saber sua verdadeira identidade – e por quem acaba se apaixonando. O sucesso do filme rendeu uma série spin-off, Love, Victor, cuja primeira temporada também estará disponível no Star+.

Logan (2017)

Em 2029, em um futuro em que os mutantes estão quase extintos, o ex-Wolverine Logan (Hugh Jackman) leva uma vida tranquila trabalhando de chofer de limusine, equanto cuida do debilitado professor Xavier (Patrick Stewart). Tudo muda quando Laura (Dafne Keen), uma jovem mutante perseguida por cientistas, pede ajuda a ele para colocá-la em segurança.

Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018)

Sucesso da Marvel Studios, Deadpool traz Ryan Reynolds como o mercenário Wade Wilson, que adota o alter ego Deadpool após ser submetido a uma experiência científica que o concede super poderes. Com as novas habilidades e um senso de humor incomum, ele passa a buscar vingança contra o homem que quase destruiu sua vida. A sequência Deadpool 2 também estará disponível na plataforma.

Kingsman: Serviço Secreto (2014) e Kingsman: O Circulo Dourado (2017)

E não faltam também opções para os fãs de ação e aventura! Kingsman: Serviço Secreto, filme sobre agência de espionagem Kingsman, estrelado por Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson e elenco de peso, estará disponível na plataforma junto com seu sucessor, Kingsman: O Circulo Dourado.

Titanic (1997)

Clássico bom é aquele clássico que não nos cansamos de reassistir. Titanic, vencedor de 11 Oscar®, incluindo o de Melhor Filme, estará disponível no Star+ para os fãs e os apreciadores de cinema verem e reverem quantas vezes quiserem, além de ser a chance para quem até hoje nunca assistiu (#chocado).

O Diabo Veste Prada (2006)

E por falar em clássicos, outro favorito dos fãs estará disponível na plataforma: o divertido e emocionante O Diabo Veste Prada, estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway. O filme apresenta Andy, uma moça recém-formada e com grandes sonhos, vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway; sua função é ser assistente da diabólica Miranda Priestly.