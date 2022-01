Novo rico do futebol, Newcastle contrata Bruno Guimarães por R$ 312 mi

O Newcastle United contratou o meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, do clube francês Olympique Lyon, firmando contrato por quatro anos e meio, divulgou o clube da Premier League neste domingo, enquanto luta para evitar o rebaixamento.

O novo rico do futebol inglês pagou cerca de 52 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação atual) pelo jogador de 24 anos de idade. O valor engloba o preço dos direitos econômicos, comissões, taxas e percentuais a clubes formadores.

Guimarães anotou seis assistências em 25 jogos válidos por todas as competições nesta temporada pelo Lyon, onde joga desde 2020, contratado junto ao Athletico Paranaense.

"Bruno é um talento que nos empolga bastante e era um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em contratá-lo. Ele fortalece o grupo de forma imediata para os desafios que teremos pela frente", disse o técnico Eddie Howe em comunicado do clube.

Guimarães também conquistou o ouro com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado.

Ele se torna a terceira contratação do Newcastle desde a aquisição do clube pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em outubro. O atacante Chris Wood e o lateral direito Kieran Trippier haviam sido contratados no início deste mês.

O Newcastle está em 18º no campeonato com 15 pontos em 21 partidas, a um ponto da zona de rebaixamento. Eles jogarão em casa com o Everton no dia 8 de fevereiro, após a parada para jogos entre seleções.

