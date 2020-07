Novo disco de Taylor Swift bate recordes de vendas e streaming

Depois de pegar os fãs de surpresa na última quinta-feira (23), quando anunciou que lançaria seu novo álbum, “folklore”, no dia seguinte, a cantora americana de 30 anos Taylor Swift estabeleceu alguns recordes que deixaram a indústria da música de queixo caído.

Em menos de 24 horas, “folklore” vendeu 1,3 milhão de cópias ao redor do mundo. O trabalho também quebrou o recorde no Spotify para as primeiras transmissões de álbuns de uma artista feminina, com 80,6 milhões de acessos.

Na Apple Music, outro recorde: 35 milhões de audições do álbum em apenas um dia, se tornando o álbum pop mais escutado em 24 horas da história na plataforma. A Amazon Music também disse que Swift bateu recorde de acessos para um álbum indie/alternativo.

O engajamento ao redor do disco, o oitavo da artista, impressiona, já que entre seu anúncio e seu lançamentos se passaram apenas 15 horas. Ou seja, nada de meses ou semanas de marketing viral, entrevistas na imprensa ou singles promocionais para aquecer os fãs e o mercado.

O medo de lançar disco novo em meio à pandemia e à quarentena parece ter ficado para trás. Se artistas estavam reticentes em março e abril, agora a indústria já percebeu que não dá para adiar os planos de divulgar um trabalho pronto por mais de algumas semanas. Diversos artistas de peso apresentaram seus discos nesse período, como Dua Lipa, Haim, Lady Gaga e Bob Dylan.