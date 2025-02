A arte de Athos Bulcão, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, encontra um espaço de celebração no Resid Bar, o novo bar de drinques e vinhos de Alex Atala, que foi inaugurado na terça-feira, 4, em São Paulo. Os icônicos azulejos do artista marcam um momento único na história da arte brasileira, representando o último trabalho de Bulcão antes de sua morte.

Esses azulejos, que adornam as paredes do bar, não são apenas elementos de design, mas uma homenagem à arte e à brasilidade, trazendo um toque de história e sofisticação a um ambiente projetado para ser um ponto de encontro para os apaixonados por gastronomia, cultura e lifestyle.

Essa fusão de referências culturais reflete, em grande parte, o conceito central do espaço. Localizado no coração dos Jardins, dentro do aclamado restaurante Dalva e Dito, o Resid Bar é o primeiro espaço físico do Resid Club & Hotels, que une cosmopolitismo e autenticidade brasileira em sua proposta.

"O Resid Bar é a primeira parada para vivenciar o que vamos oferecer aos membros. São pratos e ingredientes que estarão em destinos como Búzios, Noronha e outros lugares, mas sempre com adaptações locais e com propósito, mantendo a brasilidade", diz Alex Atala, sócio do Resid Club & Hotels.

Idealizado por Claudia Ribeiro Bernstein, o bar traz como inspiração os bares cosmopolitas de Nova Iorque, mas com uma proposta genuinamente brasileira, algo que só poderia ser alcançado com a assinatura de Atala. Claudia, ao lado do designer Felipe Saurin, assina o projeto do ambiente, que mistura influências cosmopolitas com a arquitetura moderna brasileira.

Referências como a genialidade de Burle Marx, o grafite exclusivo do filho de Atala e os azulejos de Bulcão criam uma atmosfera que combina sofisticação com uma identidade brasileira autêntica. A iluminação, assinada por Guilherme Wentz, complementa o design, trazendo elementos de brasilidade que se transformam em verdadeiras obras de arte.

A gastronomia do Resid Bar

A gastronomia do Resid Bar, assinada por Alex Atala, é um convite para explorar os sabores do Brasil de maneira moderna e sofisticada. O menu celebra a diversidade nacional, com pratos criados para serem compartilhados, promovendo interação e troca entre os frequentadores. O conceito de "sharing food" transforma cada refeição em uma oportunidade para convivência, enquanto os drinques autorais, desenvolvidos pelos sócios do Resid, incluindo Claudia e Atala, trazem especiarias e sabores que refletem as influências pessoais de cada um.

Destaques do cardápio incluem a porção de minicoxinhas (R$ 36), com recheio super cremoso, e a croqueta de carne seca com abóbora (R$ 39). A panceta defumada com creme de cupuaçu, ovas de cebola e ovas de salmão (R$ 61) também chama a atenção.

Nos drinques, o Drink do Alex (R$ 56), que leva brandy de Jerez, vermouth, limão, tônica, xarope de açúcar, laranja, jabuticaba e folha de louro, se destaca, assim como os clássicos Fitzgerald (R$ 51) e Negroni (R$ 51). O cardápio de vinhos traz uma seleção especial de rótulos brasileiros, como o Amitié Rosé (R$ 120 a garrafa), e também inclui opções de Portugal, Argentina, Espanha e Chile.

Atrações culturais

Além da gastronomia, o Resid Bar se destaca por sua programação cultural dinâmica. O Resid Bar Happenings oferece uma curadoria de eventos que inclui sets de DJs, degustações e workshops. O ambiente do bar será constantemente renovado com exposições rotativas de jovens artistas brasileiros, e todas as obras estão à venda.

Resid Club

O Resid Club & Hotels é um clube exclusivo de luxo fundado por Paulo Henrique Barbosa, com os sócios Rafael Caiado, Francisco Costa Neto, Alex Atala e Claudia Ribeiro Bernstein. O clube opera em duas frentes: Resid Destinations, com hotéis próprios em construção nos destinos mais icônicos do Brasil, e Resid Experience, que oferece eventos exclusivos, workshops e experiências culturais e gastronômicas.

O Resid Bar é o primeiro espaço físico do clube, aberto tanto para membros quanto para o público geral, e promete muitas novidades para 2025.