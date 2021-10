Novo '007' arrecada US$121 milhões em fim de semana de estreia

O mais novo filme da franquia James Bond arrecadou 121 milhões de dólares nas bilheterias internacionais no fim de semana de estreia, informou a Universal Pictures nesta segunda-feira.

As bilheterias britânicas e irlandesas abriram caminho com um total de 35 milhões de dólares, fazendo de "007 - Sem Tempo para Morrer" o maior lançamento desde o início da pandemia do coronavírus e o maior fim de semana de estreia no Reino Unido e Irlanda para um filme de Bond.

O filme, que marca a quinta e última aparição do ator Daniel Craig como o agente secreto britânico, teve o lançamento adiado três vezes em relação à data original (abril de 2020) por causa da pandemia.

A Universal disse em um comunicado nesta segunda-feira que o filme arrecadou 121 milhões de dólares mesmo sem ser exibido na China, o maior mercado cinematográfico do mundo. É o primeiro título de Hollywood na pandemia a chegar a mais de 100 milhões sem a China. "007 - Sem Tempo Para Morrer" estreará na China no final de outubro.

O filme também ainda não estreou na América do Norte, onde será lançado na sexta-feira. A Universal e o estúdio MGM decidiram lançar o filme exclusivamente nos cinemas, evitando a tendência deste ano de muitos distribuidores de lançar filmes em suas plataformas de streaming ao mesmo tempo.

O filme de ação, que custou cerca de 200 milhões de dólares para ser produzido, ganhou avaliações positivas de muitos críticos de cinema, que disseram que valeu a pena esperar.