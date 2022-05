Novas feiras criativas se espalham por São Paulo; veja lista

Com a retomada econômica e do setor criativo após a flexibilização do isolamento social, feiras e bazares do setor têm se espalhado por espaços públicos e privados das regiões centrais e bairros de São Paulo, como Chácara Santo Antônio, Butantã e Bom Retiro.

Ao menos oito novos eventos estrearam desde outubro, somando-se aos já consolidados, com foco em reunir produções autorais de gastronomia, artes, design e outros segmentos.

Todos têm entrada gratuita. Em parte das iniciativas, a localização também está entre os atrativos, seja por levar a população para áreas verdes, seja por abrir espaços privados ao público em geral, como o salão de festas do Edifício Planalto - localizado no 25º andar do ícone projetado pelo construtor Artacho Jurado, com vista para o centro paulistano.

Lista das novas feiras em São Paulo (maio de 2022)

Feira do Bom Retiro

Sábados, das 9h às 17h. Centro Comercial Bom Retiro (R. José Paulino, 226). A entrada é gratuita. Mais informações: linktr.ee/feiradobomretiro

Feira das Cecílias

Próxima ocorre em 28 de maio, das 11h às 18h. Ecoe Coworking (Rua Barão de Tatuí, 544, em Santa Cecília). Grátis. Mais informações: instagram.com/feiradascecilias/

Feira Gastronômica da Chácara Santo Antônio

Próxima será em 10 de julho. Praça Alexandre Moreira Neto, no distrito Santo Amaro. Grátis. Mais informações: instagram.com/feiragastronomicacsa/

Feira Mathilda

Próxima será em um domingo de junho ainda indefinido pelos organizadores. Ela ocorre das 12h às 18h no Boulevard Novo Pacaembu (Rua Roque de Morais, 131. Grátis. Mais informações: instagram.com/feiramathilda/

Feira Artesanal Vila São Francisco

Domingos, das 8h às 17h. Praça São Francisco de Assis (Av. Dr. Cândido Motta Filho, 629 - distrito Rio Pequeno). Grátis.

Feira da Praça Elis Regina

Domingos, das 9h às 17h. Praça Elis Regina, no distrito Butantã. Grátis. Mais informações: instagram.com/feira_da_elis

Feira União Mística

Dias 10 (das 14h às 20h), 11 (das 10h às 20h) e 12 de junho, das 10 às 19h. Sociedade Shimane Kenjin do Brasil (Rua das Rosas, 86 - distrito Saúde). Grátis. Mais informações: feirauniaomistica.com.br

Mercado Fubá

Sábados, das 11h às 20h, e domingos, das 12h às 20h. Térreo do Edifício Virgínia (Rua Martins Fontes, 205 - distrito República). Grátis. Mais informações: instagram.com/mercadofuba/

Talentos do Planalto

Última edição foi em 7 de maio, das 11h às 19h. Salão de eventos do Edifício Planalto (Rua Maria Paula, 279 - distrito República). Grátis.

Como é a nova Feira do Bom Retiro em São Paulo?

Entre as feiras de São Paulo, uma das novidades é a Feira do Bom Retiro, realizada aos sábados nas ruas internas do Centro Comercial Bom Retiro desde fevereiro voltada a valorizar o caráter cultural do centro. "O Bom Retiro tem a vantagem de ter imigrantes de muitos países. Aproveitamos essas diferenças", comenta Milena Mi Young Yoo, de 60 anos, diretora-geral do evento.

Há artistas e expositores de diferentes ascendências e nacionalidades, como da Bolívia, do Peru, da Venezuela, do Paraguai e Japão. A referência da Coreia do Sul é a mais evidente, tanto pela presença de empreendedores dessa origem no Bom Retiro quanto pelo boom da cultura coreana no mundo.

Além de atrair fãs de K-Pop (música pop), doramas (novelas) e outras referências sul-coreanas, o público é diversificado, com jovens, famílias e idosos. Turistas e moradores fazendo compras na Rua José Paulino (onde fica a entrada principal) também a visitam. A maior disputa é na área de alimentação, em que é comum ouvir frequentadores comentarem que estão em dúvida em como montar o roteiro da "viagem gastronômica".

O evento é ao ar livre, em ruas internas da galeria, com um palco para atrações artísticas amadoras e profissionais e cerca de 20 barracas de produtos personalizados e gastronomia. Entre os expositores, está o Ommayá Sandwich Shop, com lanches de tempero coreano. "Vão clientes antigos da loja (fechada na pandemia, com um espaço hoje dentro de um mercado em Moema) e os que procuram novidades, principalmente sobre cultura coreana", conta o sócio-proprietário da marca, Paulo Kim, de 36 anos.

Feiras no centro de São Paulo

Já a Tentaciones da Venezuela chama a atenção com as arepas e cachapas (tortilhas de milho recheadas). "A gente fazia mais eventos corporativos, mas mudou com a pandemia", conta a fundadora, Yilmary de Perdomo, que é venezuelana. "Vira um ponto para venezuelanos e paulistas conhecerem, já que não temos um restaurante. E mesmo alguns brasileiros não conhecem o Bom Retiro."

Também na região central, a Talentos do Planalto é realizada no salão do penúltimo pavimento do edifício homônimo, nas imediações da Câmara Municipal. Segundo o produtor de eventos Leonardo Miessler, de 41 anos, um dos organizadores, a ideia é tanto uma forma de mostrar o trabalho de moradores quanto de abrir o icônico prédio para quem tem curiosidade de conhecê-lo de perto. "Tem uma vista maravilhosa do centro."

Como ele próprio (que faz tortas, manteigas e outros alimentos), outros moradores do edifício também viram na gastronomia (e no artesanato) alternativas de renda durante a pandemia. Entre os 21 expositores, há também obras de arte, arranjos de flores e brechós improvisados de roupas, acessórios e outros "desapegos".

Mesas são distribuídas na área externa, para alimentação no local, enquanto um morador DJ dá o som ambiente. "A gente pega móveis emprestados dos moradores, junta com os do condomínio, cada um monta da maneira mais legal", descreve. Após uma edição em novembro passado e em 7 de maio, a ideia é que o evento se torne trimestral.

A quadras dali, a feira Mercado Fubá tem ocorrido nos sábados e domingos desde o fim de março no térreo do Edifício Virgínia, datado da década de 1950 e que virou uma mistura de loja, bar e galeria. "As feiras são importantes momentos de troca, principalmente agora. Após dois anos de pandemia, muitos negócios estão surgindo", aponta Mari Pini, de 68 anos, organizadora do bazar e idealizadora de outros eventos do tipo há anos na cidade.

"São Paulo é uma cidade de feiras, de todos os tipos, de turismo de negócios, gastronomia e de música", descreve.

