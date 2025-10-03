Casual

Novak Djokovic conduz retiro em hotel de luxo; saiba mais

O programa, de 21 a 23 de novembro, será focado em mobilidade, recuperação e longevidade, com técnicas aplicadas pelo medalhista olímpico

Novak Djokovic: tenista guiará retiro intimista no hotel Aman na unidade nas ilhas Turcas e Caicos (Aman/Divulgação)

Novak Djokovic: tenista guiará retiro intimista no hotel Aman na unidade nas ilhas Turcas e Caicos (Aman/Divulgação)

Gabriela Ferreira
Redatora

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11h40.

Última atualização em 3 de outubro de 2025 às 11h48.

O mercado de bem-estar — projetado para movimentar US$ 9 trilhões até o fim de 2025, segundo o Global Wellness Institute — está transformando a forma como os estabelecimentos oferecem serviços. Hoje, experiências voltadas para o equilíbrio físico e mental se tornaram prioridade tanto para hotéis e academias quanto para seus frequentadores.

Optar por práticas que potencializem a saúde virou inegociável. Pesquisa da McKinsey & Company mostra que 84% dos consumidores americanos consideram o bem-estar uma prioridade máxima. A geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) lidera os gastos no segmento. Em um cenário em que a saúde mental e física se mantêm em alta — e sem expectativa de queda — oferecer soluções diferenciadas virou requisito estratégico para empreendedores.

Experiências imersivas sob medida

O mercado de hotéis de bem-estar, avaliado em US$ 15,6 bilhões, deve atingir US$ 33,71 bilhões até 2033, segundo o Business Research Insights. Um dos exemplos de posicionamento é a rede global de resorts de luxo Aman, pioneira em bem-estar holístico, que busca transformar a estadia em um ato de exclusividade.

No último trimestre, a Aman promove um retiro intimista em sua unidade nas ilhas Turcas e Caicos, guiado por Novak Djokovic, tenista sérvio 24 vezes campeão de Grand Slam e embaixador da rede.

O programa, de 21 a 23 de novembro, será focado em mobilidade, recuperação e longevidade, com técnicas aplicadas pelo medalhista olímpico.

“Com base em sua experiência, o programa foi concebido para compartilhar a filosofia de bem-estar de Djokovic. O Mobility and Recovery Programme terá como pilares mobilidade de alto desempenho, recuperação restaurativa e construção de longevidade”, afirma o hotel. Ao lado de sua equipe pessoal, o atleta compartilhará métodos para aprimorar flexibilidade, agilidade e movimento funcional.

Programa de bem-estar: atleta compartilhará métodos para aprimorar flexibilidade, agilidade e movimento funcional (Divulgação/Divulgação)

Além das sessões em quadra, os hóspedes terão acesso a práticas de respiração, condicionamento, alongamentos personalizados e momentos de recuperação, somados a experiências como mergulho, snorkelling e trilhas pela ilha paradisíaca.

A aposta da Aman mostra como, para competir em um setor em expansão, é preciso mais do que apenas adotar tendências. Com o turismo de bem-estar projetado para faturar US$ 1,3 trilhão até o fim de 2025, o desafio é criar propostas que tornem cada experiência única e inesquecível, consolidando o wellness como pilar estratégico do mercado de luxo.

Luxo em sintonia com o wellness

A implementação de atividades que vão além de uma simples viagem de lazer ou de uma rotina de treinos já domina empreendimentos de alto padrão. Em São Paulo, por exemplo, a incorporadora Idea!Zarvos apostou em academias em rooftops, com vista panorâmica para a cidade.

No setor hoteleiro, o Anantara Hotels & Resorts encontrou no espaço privativo de cada hóspede uma oportunidade de exclusividade: treinos personalizados dentro dos quartos, em parceria com a Technogym, referência global na fabricação de equipamentos de wellness.

