Nova regata de veleiros no Ártico alertará para mudanças climáticas

O organizador da Rota do Rum lançará em 2023 uma regata entre Quebec e Vancouver com o objetivo de atrair a atenção para as mudanças climáticas, ao incluir em seu traçado uma parte do Ártico canadense que atualmente é navegável por causa do aquecimento global.

Batizada de "North Pole Race" ("Corrida do Polo Norte", em tradução livre), esta nova competição será realizada a cada dois anos em barcos de alumínio, entre o período do verão boreal, livre de gelo, e a volta das precipitações invernais, afirmou Hervé Favre, presidente do grupo francês OC Sport, citado pelo jornal La Presse, de Montreal, no Canadá.

"A North Pole Race conscientizará a população mundial sobre o desenvolvimento sustentável e a importância de agir agora para salvar o meio ambiente", disse o prefeito da Cidade de Quebec, Régis Labeaume, ao anunciar a regata polar em 17 de setembro.

De acordo com uma nota publicada pela prefeitura desta cidade canadense, a regata "não poderia existir sem o aquecimento global, porque o degelo na Passagem do Noroeste é o que permite transitar por essa rota marítima estratégica".

A regata North Pole Race reunirá equipes de 10 países, "idealmente os membros do Conselho do Ártico e outros países-chave", entre os quais estão Canadá, China, Rússia, França e Dinamarca, informou a prefeitura da Cidade de Quebec.

"Cada equipe será composta por um cientista, um capitão experiente e cidadãos", acrescentou a nota.

A Passagem do Noroeste consiste em uma vasta rede de ilhas inóspitas situadas além do Círculo Polar Ártico, que permite que os barcos economizem aproximadamente 7.000 km para fazer o trajeto entre Europa e Ásia.