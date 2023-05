Nova campanha da Evino brinca com restituição de imposto de renda

No mês de entrega da declaração de imposto de renda, a Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina, preparou uma promoção bem-humorada. Pela primeira vez a marca traz a campanha Restituição Imediata, com descontos de até 60% nos vinhos, e ainda, restituição de 20% aplicada direto no carrinho.

A ação de desconto também vale para vinhos selecionados da loja. A campanha foi criada pela agência de publicidade Innova AATB, de São Paulo, e tem como defesa do conceito um tema que surgiu no mapeamento das oportunidades do mês de maio.

Com o mote da entrega da declaração de imposto de renda e as despesas que estão sujeitas à restituição, a Evino decidiu restituir em 20% todas as compras diretamente no carrinho. Os descontos serão aplicados descontos em rótulos tão potentes quanto os da Black Friday.

Rafael Infante como garoto-propaganda

O ator e comediante Rafael Infante é o garoto-propaganda da ação. Nas peças, ele brinca com o assunto Imposto de Renda de forma leve, com falas que remetem aos desafios do momento como: "Pronto, acabei de receber minha restituição" e "Mas como assim, nem minha declaração eu fiz ainda?!".

A campanha ocupa o espaço exclusivamente digital nas redes da Evino, conta com ativações nas redes sociais do ator e apoio de um squad de micro influenciadores. Maurício Fernandes, diretor geral de contas da Innova AATB, aposta que esta será uma campanha com alto potencial de conversão.

“Aproveitamos o gancho mais comentado do mês e utilizamos esse insight para abordar o tema”, diz Fernandes. “Dentro das despesas passíveis de serem restituídas, o vinho jamais seria uma delas. Mas na Evino estamos garantindo esses benefícios com grandes promoções."

O poder de transformação do vinho

A mecânica da ação conta com rótulos que são sucesso da importadora como Aves Del Sur Carmenere, Portada Reserva, Punta Negra Malbec, Chapoutier Pays d'Oc Tinto, Les Calandieres Terres du Midi Rose e Don Simon Selección Tempranillo.

Criada em 2013, a Evino é o maior e-commerce de vinhos da América Latina, com mais de 1 milhão de clientes. Controlada pelo Víssimo Group, consolidou-se como a maior importadora de vinhos da Itália, França e Espanha no Brasil.

A promoção tem formatos diferentes no digital e lojas físicas. No e-commerce, vinhos selecionados com até 60% de desconto terão ainda mais 20% de restituição da compra, aplicada direto no carrinho.

Já nas três lojas da Evino, em Pinheiros, no shopping West Plaza e na praça Vilaboim, em São Paulo, os vinhos selecionados terão 20% de restituição da compra.

"Pela primeira vez, em maio, quisemos fazer diferente e criar uma campanha comercialmente forte e atual”, diz Eduardo Souza, diretor de digital do Víssimo Group. “Na essência, é sobre o poder que o vinho tem de transformar os momentos comuns em extraordinários.”