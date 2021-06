Nova camisa da seleção da Ucrânia causa revolta na Rússia

A Associação Ucraniana de Futebol causou revolta na Rússia ao apresentar a nova camisa da seleção com um mapa da Ucrânia que inclui a Crimeia, uma ação que autoridades russas classificaram como uma provocação.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A Rússia anexou a Crimeia à Ucrânia em 2014. Moscou considera a península parte da Rússia, mas esta é reconhecida internacionalmente como parte da Ucrânia.

O novo uniforme da Ucrânia foi apresentado no domingo, dias antes do início do Campeonato Europeu, na página de Facebook do chefe da Associação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelko.

A frente da camisa amarela mostra as fronteiras do país em branco. Um slogan na parte superior das costas diz "Glória à Ucrânia!". Dentro da camisa há um slogan que declara "Glória aos heróis!"

As duas frases são usadas na Ucrânia como uma saudação militar oficial.

Detalhe da nova camisa da seleção ucraniana. Detalhe da nova camisa da seleção ucraniana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a escolha do uniforme da Ucrânia é prerrogativa dos organizadores do torneio.

Indagado se este poderia incitar problemas caso Ucrânia e Rússia se enfrentem na fase eliminatória do torneio, Peskov respondeu: "Esporte é esporte, e precisamos estar acima da incitação de ódio entre russos e ucranianos".

Dmitry Svishchev, um parlamentar russo, disse que o desenho é uma "provocação política", segundo a agência de notícias RIA, e que mostrar um mapa da Ucrânia "que inclui um território russo é ilegal".

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.