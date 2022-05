Nova Arena BTG terá quadras de beach tennis na Faria Lima

A Arena BTG foi criada há cerca de um ano como espaço de entretenimento com quadras de tênis e beach tennis, além de lounge gourmet e praça de ativações. E a fórmula deu certo: será inaugurada uma segunda unidade, em parceria com a Sollis Smart Beach – maior franqueadora de academias de beach tennis no país –, no bairro paulistano do Itaim Bibi no próximo dia 7 de junho.

VEJA TAMBÉM

“Nós estamos muito contentes em anunciar a expansão dessa parceria que nos ajuda a proporcionar uma experiência exclusiva para os nossos clientes e parceiros”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. Entre os patrocinadores, além de o próprio banco que deu nome ao espaço, estão Alvarez & Marsal; Artefacto; Davilar Empreendimentos; Estrella Galícia; Mastercard; e Ornare.

“Estamos muito orgulhosos com a inauguração dessa segunda unidade da Arena BTG e da rede Sollis Smart Beach, bem no coração do Itaim Bibi. Receberemos amigos e clientes de maneira estratégica e divertida. Com certeza trará bons negócios”, diz Ricardo Camargo, diretor geral da Arena BTG. Entre as atrações do novo espaço, haverá cinco quadras de beach tennis e lounge gourmet.

A nova Arena BTG by Sollis Experience ficará a só dez minutos de caminhada da sede do BTG Pactual, na região da avenida Faria Lima, em São Paulo. Vale lembrar que os clientes do banco terão 10% de desconto nas aulas e locações de quadras. Para acompanhar funcionamento do complexo; reservas; agendamento de aulas; e calendários de eventos, basta acessar o site oficial da Arena.

Serviço

Local: Rua: Jesuíno Arruda, 520 - Itaim Bibi

Informações @arenabtg e @sollissmartbeach

Reservas: +55 11 94986-1111 | (11) 94989-5555

Email: info@arenabtg.com.br

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.