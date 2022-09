Nova animação dos produtores de 'Irmão do Jorel' estreia nos cinemas dia 7

A animação ‘Tromba Trem’, da Copa Studio, mesma produtora do premiado 'Irmão do Jorel', chega às telas dos cinemas no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

O longa é inspirado na série homônima de sucesso e conta uma aventura do elefante Gajah e seus amigos, além de incluir novos personagens e uma trilha sonora original.

Lançada em 2010, a série já foi exibida em mais de 20 países, e no Brasil, marcou presença na TV a cabo (Cartoon), TV aberta (TV Brasil) e no streaming (Netflix).

A principal diferença da série de TV e do filme está no roteiro, diz o diretor e fundador da Copa Studio, Zé Brandão. "A gente queria que fosse uma história que falasse por si só, para que mesmo pessoas que não conhecem a série pudessem desfrutar. Redesenhamos tudo e os personagens ganharam mais tridimensionalidade”.

“Tromba Trem” conta a história do elefante Gajah que cai de um dirigível e perde a memória. No filme, ele vira celebridade da noite para o dia e se lança numa carreira meteórica. Mas tão rápido quanto chega ao estrelato, se tornará o principal suspeito de misteriosos raptos.

Gajah vai contar com os amigos do trem a vapor para solucionar o caso: a tamanduá vegetariana Duda e uma colônia de cupins que acha que é de outro planeta. .

A animação conta com as vozes originais de Roberto Rodrigues como Gajah, Maíra Kestenberg como Duda, Elisa Lucinda como a Rainha dos cupins, Caito Mainier como o gorila Silas, Marisa Orth como a jaguatirica Mirella, apresentadora e empresária de celebridades, e o humorista Ed Gama como o Calango Leso.

A produção buscou atores de diferentes partes do país para imprimir diferentes sotaques regionais à história.

Após o lançamento do filme nos cinemas, a produtora lançará um jogo para celular e tablet, um puzzle que foca nos personagens cupins. .