Nos pênaltis, Flamengo vence Palmeiras e é bicampeão da Supercopa

A temporada 2021 já conheceu o primeiro campeão nacional neste domingo (11). O Flamengo, campeão brasileiro de 2020, mediu forças com o Palmeiras, vencedor da última Copa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo título da Supercopa do Brasil de 2021. O time carioca venceu a disputa nos pênaltis e se tornou bicampeão da competição.

Após empate por 2 a 2 no tempo normal - Raphael Veiga marcou os dois gols do lado palmeirense, e Arrascaeta e Gabriel pelo lado flamenguista - o jogo foi para a decisão nos pênaltis. Na disputa de pênaltis, Diego Alves e Weverton brilharam, mas o flamengo venceu por por 6 a 5, com o último gol do zagueiro Rodrigo Caio.

Com o título, o Flamengo embolsa R$ 5 milhões de premiação da CBF. O Palmeiras, por sua vez, ficará com R$ 2 milhões.

Esta é a segunda vez que o rubro-negro carioca conquista o título da competição criada em 1990, o que tornar o clube carioca o primeiro bicampeão. Tendo inspiração nos torneios europeus, a Supercopa do Brasil reúne os dois campeões nacionais (Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) no início da temporada seguinte. Até este domingo, haviam acontecido apenas três decisões de Supercopa.

Em 1990 o Grêmio se sagrou campeão ao vencer o Vasco, em 1991 o Corinthians faturou o título ao derrotar o Flamengo e no retorno da competição no ano passado após 29 anos sem ser disputada, o Flamengo derrotou o Athletico Paranaense.

O jogo na capital federal opôs os elencos mais caros do futebol brasileiro, segundo o site especializado Transfermarkt. O grupo mais valioso é o rubro-negro, avaliado em 128,7 milhões de euros (R$ 870 milhões), com quatro atletas superando dez milhões de euros (R$ 67,6 milhões) em valor de mercado: o volante Gerson, o meia Giorgian De Arrascaeta e os atacantes Gabriel e Pedro.

O time do Verdão, por sua vez, custa 119,20 milhões de euros (R$ 805 milhões). Apesar de ter menos jogadores que o rival valendo mais que dez milhões de euros, é quem tem o nome mais caro: o atacante Gabriel Veron, avaliado em 25 milhões de euros (R$ 109 milhões), cinco milhões de euros (R$ 33,8 milhões) a mais que Gabriel.

(Com informações da Agência Brasil)