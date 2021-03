Nos 25 anos de Pokémon, 5 lançamentos para comemorar o desenho japonês

Para os fãs de Pokémon, 2021 será um ano repleto de nostalgia e comemorações do desenho japonês, que acaba de completar 25 anos. Para celebrar o quarto de século, a Pokémon Company International lançará diversas ações, incluindo shows, lançamento de produtos e coleção de roupas.

Pokémon Day

Desenho icônico, videogame e franquia de entretenimento, Pokémon tem reunido milhões de fãs ao redor do mundo desde seu lançamento em 1996. Comemorado todos os anos no dia 27 de fevereiro, o Pokémon Day não seria diferente em 2021.

O evento será uma festa online não apenas para os fãs de Pokémon, mas para todos que apreciam shows de música ao redor do mundo. O evento contará com o lançamento do P25 Music, união da Pokémon Company International com a Universal Music Group. Uma das atrações do evento será o show do cantor norte-americano, Post Malone.

“Sou fã de Pokémon há muito tempo, então a oportunidade de ser a atração principal do show do Pokémon Day que comemora 25 anos é incrível,” disse Post Malone em nota à imprensa.

O Pokémon Day será transmitido no canal do YouTube oficial de Pokémon no dia 27 de fevereiro. Mais detalhes do P25 Music serão anunciados ao final da apresentação.

Katy Perry

Falando ainda sobre o P25 Music, outro artista que participará do evento comemorativo será a cantora pop, Katy Perry.

A norte-americana comenta sobre a presença do anime em sua vida. “Pokémon tem sido uma constante na minha vida, desde jogar os videogames originais no meu Game Boy, passando por trocar cartas Pokémon TCG na hora do almoço, até as aventuras de pegar Pokémon na rua com o Pokémon GO. Eu até visitei o Pokémon Café no Japão durante a turnê! É uma honra ser escolhida para comemorar uma franquia que me deu tantas alegrias nos últimos 25 anos, e ser capaz de vê-la evoluir da maneira como forneceu esse tipo de alegria elétrica para as crianças em minha vida e em todo o mundo”, disse em nota à imprensa.

A inserção da música nas comemorações de 25 anos de Pokémon se deu por ser uma linguagem universal, disse o Gerente Geral da UMGB, LJ Gutierrez. “Trabalhando juntos, desenvolvemos uma programação dinâmica durante todo o ano envolvendo artistas de todos os selos da UMG - porque não há melhor maneira de criar uma celebração global do que através do poder da música”.

Os detalhes sobre a participação de Katy Perry no P25 Music ainda serão divulgados.

Levi’s e Pokémon

Para celebrar o mundo de Pokémon, a Levi's criou uma coleção inspirada nos anos 1990. Com referências à primeira temporada da série, a coleção inclui uma variedade de jeans Levi's, tops, casacos e acessórios com estampas dos personagens e cenários do desenho.

Algumas das peças são a jaqueta estilo Vintage Fit Trucker dos anos 90 e o jeans 551 Z Authentic Straight, ambos com o bordados do Pikachu.

"É tão divertido ouvir as pessoas falarem sobre seu amor por Pokémon. Todo mundo tem seu favorito. Portanto, o fato de termos essa capacidade de jogar e criar com tantos Pokémon e personagens icônicos foi realmente uma experiência especial. É uma coleção tão atenciosa que respeita e celebra o mundo dos Pokémon, e foi muito legal misturar nossos ícones e história com os deles", disse Karyn Hillman, diretora de produtos da Levi's.

A coleção conta ainda com camisetas, meias e boné semelhante ao usado por Ash. Para os fãs de Misty, a collab lançou também o Levi's Misty Short e Misty Tank, uma homenagem à roupa icônica que a personagem usa na série. “Esta tem sido uma colaboração extremamente divertida com a Levi's para olhar para as origens do Pokémon e oferecer aos fãs que cresceram com a marca e aos criadores de tendências de hoje uma maneira de infundir nostalgia de Pokémon em seus estilos”, disse Amy Sachtleben, Diretora de Licenciamento da The Pokémon Company International.

O look completo de Misty pode ser comprado com o lançamento da parceria entre a Levi's e Pokémon.G-Shock

A segunda colaboração da Casio com Pokémon, já está à venda. O clássico relógio G-Shock, agora com a versão BA110PKC-4A, conta com estampa de Pikachu fêmea com uma cauda em forma de coração.

O design do Pikachu também está em detalhes sutis na peça, como a silhueta da cauda na tira e a imagem do Pikachu gravada no verso da caixa. Os ponteiros das horas e dos minutos também evocam o rosto do personagem.

Além da embalagem especial inspirada na icônica Pokebola, o BA110PKC-4A também vem equipado com a tecnologia G-Shock, e inclui resistência à queda, à água até 100 metros, luz LED, horário mundial (com 48 cidades) e cronômetro de 1/100 segundos.

McLanche Feliz

Para quem está nos Estados Unidos, os McDonald's do país estão distribuindo cartas colecionáveis de Pokémon como brindes do McLanche Feliz. Todos os cards contam com o logotipo do Pokémon 25 (o rosto do Pikachu com os números 2 e 5 nas bochechas).

Aos que não puderem comprar a refeição infantil para ganhar as cartas, o Pokémon Trading Card Game incluirá as cartas da edição especial dos 25 anos no jogo.