No Rio, cinemas e teatros são autorizados a reabrir a partir de segunda

Os cinemas e teatros do município do Rio de Janeiro poderão voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira (14), segundo anunciou na sexta-feira o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). O público deve ser limitado a 50% da capacidade de cada local, devido à pandemia do coronavírus, e está proibida a comercialização de comida e bebida.

Crivella também afirmou que está analisando a autorização para que torcedores voltem a frequentar os estádios de futebol. Segundo o prefeito, a medida reduziria a lotação das praias, constatada nos últimos finais de semana. “Nossa esperança é que as pessoas, indo para os estádios no domingo, não vão para a praia. Estamos tentando combinar, até antecipar os horários dos jogos um pouco. No estádio tem espaçamento e todos de máscara direitinho”, afirmou o prefeito. A ideia da prefeitura é que o Maracanã, que tem capacidade para quase 79 mil pessoas, fique limitado a receber de 10 mil a 12 mil lugares — cerca de 15% da lotação. Mas, sobre isso, o que existe é apenas uma proposta em análise.

Além da reabertura dos cinemas e teatros, foram anunciadas duas medidas restritivas, para tentar reduzir a lotação em praias e estabelecimentos comerciais. A partir das 22 horas, bares e lanchonetes estão proibidos de servir bebidas alcoólicas a clientes que estejam na rua. Só quem estiver no interior do estabelecimento poderá continuar consumindo esse tipo de bebida. A proibição também se aplica a ambulantes. As punições ficaram mais rigorosas: o estabelecimento comercial que desobedecer as regras será interditado por sete dias, e não mais por 24 horas. O valor da multa será de 13 mil reais e, em caso de reincidência, vai dobrar para 26 mil reais.

A segunda medida restritiva anunciada foi a proibição de estacionamento em toda a orla da cidade, aos sábados, domingos e feriados.