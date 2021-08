No PSG, Messi mira posto de maior campeão da história do futebol

Após deixar o Barcelona e se apresentar no Paris Saint-Germain, Lionel Messi afirmou ter o objetivo de "caçar" Daniel Alves. Na mira, a honra de ser o jogador com mais títulos na história do futebol. O lateral-direito do São Paulo, com 43 conquistas oficiais, ostenta esse posto hoje, mas tal privilégio pode estar ameaçado. Isso porque a meta do novo camisa 30 do clube francês parece perfeitamente palpável.

— É o meu objetivo. Ganhar mais Champions e terminar minha carreira com o máximo de títulos possíveis. E se possível, tentar igualar o Daniel Alves. Vou tentar chegar mais perto, pelo menos — declarou Lionel Messi.

A medalha de ouro olímpica em Tóquio-2020 fez com que Daniel Alves chegasse a 43 conquistas oficias na carreira. Messi, por outro lado, tem 37. Como o contrato do argentino com o Paris Saint-Germain vai até 2023, a tendência é que a meta seja alcançada em duas ou três temporadas na França — caso o astro e o clube mantenham a sua rotina de títulos.

Apresentação do Messi no PSG Apresentação do Messi no PSG

Desde que se tornou profissional, Messi tem uma média de um título conquistado a cada 22 jogos. Em tese, para chegar aos seis restantes e igualar Daniel Alves, precisaria de 132 partidas. Ou menos, levando em conta o histórico recente do Paris Saint-Germain. Atualmente, o argentino é o segundo maior campeão, ao lado de Pelé, Iniesta e Maxwell.

Daniel Alves: 43 títulos

Lionel Messi, Pelé, Iniesta e Maxwell: 37 títulos

Giggs: 36 títulos

Dalglish e Piqué: 35 títulos

Cristiano Ronaldo: 34 títulos

Vítor Baia, Xavi: 33 títulos

Na última temporada, o PSG disputou 57 partidas, entre Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Copa e Supercopa da França — estes dois, com título. Em 2019/2020, quando foi vice-campeão da Liga dos Campeões, fez "apenas" 49 jogos e, mesmo assim, faturou quatro taças. Seria o suficiente para igualar Daniel Alves.

Na atual temporada, Messi chegará ao PSG tendo três competições a disputar: a Liga dos Campeões, o Campeonato Francês e a Copa da França — o PSG foi derrotado pelo Lille na Supercopa, mas poucos titulares atuaram. Caso vença todas, será metade do caminho alcançado.

De acordo com a imprensa francesa, a estreia do argentino pelo novo clube deverá ser pela quinta rodada do Campeonato Francês. O PSG encara o Clermont Foot em partida sem data definida, mas que deverá acontecer no fim de semana de 10, 11 e 12 de setembro, após a Data Fifa de setembro. O duelo acontecerá no Parque dos Príncipes, estádio da equipe parisiense, e a expectativa é de casa cheia.