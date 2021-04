No paredão do BBB21, Gil vira o favorito dos economistas

O integrante do Big Brother Brasil Gilberto Nogueira, apelidado de “Gil do Vigor”, vem conseguindo um feito e tanto durante sua participação no programa. Economistas renomados têm se unido à torcida pelo pernambucano, que está mais uma vez no paredão de hoje, ao lado de Rodolffo e Caio.

E, além de ver a lista de torcedores crescer, o dourando em Economia, tem sido elogiado por profissionais de diferentes tendências por suas explicações sobre inflação, mercado de trabalho e teorias econômicas.

Gil ganhou o apoio de Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado, e de Pedro Menezes, fundador do Instituto Mercado Popular, que estuda políticas públicas e desigualdade social.

Também arrancou elogios da professora da Universidade de São Paulo (USP) Laura Carvalho, conhecida por suas posições econômicas mais heterodoxas, e até de analistas ligados ao mercado financeiro.

Gil ganhou destaque por falar de economia de forma simples para os colegas de programa e, de quebra, para o país inteiro.

Em fevereiro, ele já explicou a relação entre inflação e desemprego, a chamada Curva de Phillips, em uma roda de conversa.

O raciocínio repercutiu nas redes sociais, atraindo atenção desde leigos no assunto até especialistas. O coordenador-geral de Ciência de Dados da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Leonardo Monasterio, mais próximo de um pensamento liberal, o elogiou e entrou na torcida.

Ele também já falou sobre a influência que as fake news podem ter na política e fez comentários sobre o uso da Teoria dos Jogos na sua pesquisa.

— Pego as variáveis e começo a dizer qual é o preço, por exemplo, que um traficante vai cobrar pela droga. Faço as contas, chego a um preço e vejo o nível de violência escolhido para continuar nesse mercado. Como o traficante responde quando o estado decide aumentar o investimento em repressão? É Teoria dos Jogos que se chama isso — explicou aos colegas de confinamento.

A forma de se expressar descomplicada, mesmo sobre temas áridos, rendeu elogios do economista Claudio Ferraz, que chegou a ser professor do brother e escreveu uma de suas cartas de recomendação para conseguir uma bolsa no PhD, nos Estados Unidos. Ferraz escreveu em sua conta no Twitter que Gilberto pode servir de exemplo para outros que almejam chegar ao Doutorado.

Na mesma linha seguiu a economista Laura Carvalho.

Já Menezes fez um longo fio explicando como o participante está usando a teoria dos jogos durante o programa.

Bolsa em universidade

O reconhecimento de Gil já ultrapassa as fronteiras brasileiras. Ele foi aprovado em duas universidades nos Estados Unidos, conseguindo uma bolsa PhD na Universidade da Califórnia, em Davis, além de ser aceito na Southern Methodist University, em Dallas.

O feito até rendeu uma homenagem da Embaixada dos Estados Unidos, em um tuíte.

A preocupação em estudar temáticas sociais já o acompanha desde a época da graduação na Universidade Federal de Pernambuco, onde também faz o doutorado. Para o trabalho de conclusão de curso, ele pesquisou sobre o perfil de renda dos municípios pernambucanos entre 1999 e 2012.

No mestrado, o economista abordou a relação entre a violência da repressão policial às consequências nocivas para a sociedade que são geradas pelos mercados de drogas.

O trabalho destaca as diferenças de efetividade na repressão policial tanto em relação ao mercado varejista, quando há repressão ao traficante, quanto ao atacadista, quando há combate ao crime organizado.

O resultado do paredão sairá apenas na noite desta terça-feira, mas se depender da torcida e dos votos dos economistas, Gil já tem mais algumas semanas garantidas no jogo.