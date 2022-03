No meio da guerra, Rússia se candidata a sediar a Eurocopa em 2028 ou 2032

A Rússia, apesar de ter sido excluída do esporte mundial devido à invasão da Ucrânia, é uma das quatro candidatas a organizar as Eurocopas de 2028 e 2032, junto com Turquia, Itália e a aliança Reino Unido/Irlanda, informou a Uefa nesta quarta-feira.

"A escolha dos países organizadores" das duas competições "vai acontecer em setembro de 2023", especificou a entidade europeia, adiantando que os países interessados ​​tinham até esta quarta-feira para apresentar as suas candidaturas e que devem confirmá-la antes de 5 de abril.

Rússia e Turquia querem sediar qualquer uma das duas edições do torneio continental, acrescentou o órgão europeu, enquanto a dupla Reino Unido/Irlanda está interessada na Euro-2028, e a Itália, na edição de 2032.

Por muito tempo, o país-sede da Copa do Mundo de 2018 demonstrou interesse em organizar o torneio de seleções europeias pela primeira vez, mas sua candidatura parecia hipotética após sua exclusão da maioria das competições internacionais em reação à invasão da Ucrânia.

Embora a Uefa e a Fifa tenham decidido em 28 de fevereiro excluir todos os clubes e equipes russas de seus torneios "até novo aviso", a federação do país não foi excluída diretamente, afirmou um porta-voz da confederação europeia.

O executivo da Uefa "vai reavaliar a situação jurídica" em futuras reuniões, sobretudo nos dias 7 de abril e 10 de maio, "incluindo a declaração de interesse manifestada pela federação russa", disse esta fonte.