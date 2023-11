Nike abre loja em SP, a primeira da América Latina com novo conceito (mais feminino) da marca

A Nike escolheu um dos endereços mais luxuosos de São Paulo, o Shopping Iguatemi, para abrir a sua mais nova loja no Brasil. E a escolha não foi por acaso, o local é o primeiro da América Latina a apresentar o novo conceito da marca. Chamado de Nike Well Collective, o modelo oferece produtos e serviços voltados principalmente para o público feminino, sem deixar de lado, é claro, o masculino.

A loja abre as portas nesta quinta-feira, 9, tem 398 metros quadrados e vai funcionar todos os dias no horário do shopping. O local apresenta um novo layout que visa ser um espaço de inspiração, promover conexões e oferecer as mais recentes inovações da Nike. Nas prateleiras, há um foco em trazer todas as novidades da marca relacionadas aos produtos de corrida, treino, casual, além da linha Jordan.

De acordo com a Nike, este novo formato proporciona um conjunto de produtos que se complementam. "Todos direcionados para promover o bem-estar de pessoas de todas as idades e gêneros", diz a marca.

A abertura de novos pontos de venda faz parte do plano de expansão do Grupo SBF, por meio da FISIA, distribuidora oficial Nike no Brasil, que visa fortalecer as vendas diretas ao consumidor com a inauguração de lojas de diferentes conceitos e formatos em todo o Brasil.

Nova loja da Nike no Iguatemi.

Mercado esportivo e de tênis em expansão

A Nike não está sozinha na abertura de novos espaços e com conceitos exclusivos para o Brasil. Inaugurada há dois anos, a Vans colocou no Conjunto Nacional uma flagship, com seus principais produtos e apresenta o DNA da marca. A poucas quadras dali, Converse abriu, no dia 5 de outubro, no Shopping Cidade São Paulo, sua primeira loja no Brasil, após estar há mais de duas décadas em solo brasileiro.

Mais recentemente, a New Balance também escolheu o Conjunto Nacional para abrir sua primeira loja 'conceito' no Brasil, a única neste estilo no país, a décima no mundo. No fim de outubro, a Asics reabriu sua flasgship na Oscar Freire, a poucas quadras do antigo endereço. O novo espaço segue o conceito 3.0, forcado na experiência do consumidor.

A esquina com a Rua Augusta e o Conjunto Nacional têm se tonados locais da cultura sneaker não só pela presença das marcas, como também a reunião dos apaixonados por tênis, em especial aos finais de semana. A New Balance, a Vans e a Converse, assim como outras marcas presentes na Avenida Paulista, perceberam que estar ali é uma questão que vai além das vendas, mas envolve estar ao lado de uma cultura cada vez mais crescente no país.