Nhoque da Fortuna: onde comer o prato italiano para além do dia 29

No dia 29 de todos os meses comemora-se o Nhoque da Fortuna. A tradição possui um pequeno ritual: ao servir o nhoque é necessário colocar uma quantia de dinheiro embaixo do prato e consumir as sete primeiras unidades com pensamento positivo. Há quem acredite que manter esse dinheiro junto a si até o próximo dia 29 garante ainda mais fartura.

Com isso, Casual Exame selecionou 11 restaurantes em São Paulo para provar o prato italiano em qualquer dia do mês.

Modern Mamma Osteria

No badalado Modern Mamma, os chefs Salvatore Loi e Paulo Barros têm no menu o Gnocchi Dourado (R$ 52) como opção de entradinha, que é recheado com vitelo e servido com molho ao sugo.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Love Cabaret

O Love Cabaret é o local instalado na República, no centro da capital paulista, com o slogan "Parque de diversões para adultos". A casa une a celebração dos corpos e narrativas que não se encaixam no padrão a performances e elementos de som e jogos de luzes. Além disso, o espaço abrange a boa gastronomia e opções de drinques. Para a data, a sugestão é o Polpettone & Gnocchi, feito com blend de carne recheado com meia burrata, acompanhado de gnocchi frito com creme de espinafre (R$ 72).

Serviço: Rua Araújo, 232 – República. Horário De Funcionamento: Quarta e quinta-feira das 19h às 1h / Sexta e Sábado das 19h às 3h

Riviera Bar

Já o Riviera Bar, localizado na famosa Av Paulista com a Consolação é o bar que nunca dorme, com funcionamento 24 hora. Por lá, é possível provar o Nhoque com molho de queijo de cabra, compota de uva e cebola frita (R$ 46,00).

Serviço: Endereço: Avenida Paulista, 2.584. WhatsApp: +55 (11) 94746-1951. Horário de funcionamento: 24 horas

Nonna Rosa

O chef Gabriel Marques tem como sugestão o Gnocchi Alla Coda Di Bue: massa artesanal com ragu de rabada e crocante de milho (R$ 85). O prato também pode ser pedido via delivery.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | Horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h.

Piccini Cucina

O badalado restaurante dos Jardins serve o Gnocchi Gratinati Al Tartufo, feito com porcini, pecorino e cebola roxa (R$ 110), uma das receitas mais pedidas da casa.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista - São Paulo – Tel (11) 96481-7877 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h às 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30.

Bottega 21

O bar de gastronomia italiana localizado em Pinheiros, além de ter um ambiente aconchegante, traz um menu repleto de deliciosas opções, como o Gnocchi All’Mare, feito com nhoque de batata, molho de tomate, camarão, lula, polvo e calda de lagosta puxados no alho, incorporados ao molho (R$ 89).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308/1300 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332 | Horário de Almoço: quarta a sexta, das 12h às 15h. Horário: segunda a sábado, das 19h à 1h.

La Braciera

A pizzaria napolitana apresenta em seu menu um nhoque para além do tradicional. O Gnocchi Alla Sorrentina no Cesto de Pizza (R$ 65) é feito com molho de tomate, mozzarella, parmesão, gnocchi e basilico, servido na massa de pizza napolitana.

Serviço: Alameda Lorena, 1040 – Jardins, São Paulo – Fone: (11) 5990-2158 | Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis - São Paulo – Fone: (11) 94114-1120 | Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana - São Paulo – Fone: (11) 91108-2440 | Rua José Jannarelli, 437 - Morumbi, São Paulo | Horário de domingo a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h às 00h.

Èze

O badalado Èze, localizado nos Jardins, traz um menu requintado pelas mãos da chef Uélita Bertani. Um dos destaques é o Gnocchis à la Ricotta (R$ 75), um nhoque de ricota com emulsão de aspargos e damasco.

Serviço: Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP | Fone.: (11) 95141-4136 | Horário: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Ella Fitz

O restaurante de gastronomia mediterrânea, traz diferentes sabores em um menu caprichado pelas mãos da chef Ana Cremonezi. Vale provar o saboroso Gnocchi de batata doce peruana (R$ 77) servido com azeitonas, fonduta de queijo manchego e lâminas de salmão curado.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo | Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Manduque

O restaurante recém-aberto no Mercado de Pinheiros, não poderia ficar de fora do roteiro. O Manduque remete a uma taberna italiana com boas opções de massas frescas, tanto para serem aproveitadas no restaurante, quanto em casa. O destaque do menu dos chefs Mariana Adania e Fábio Sinbo vai para Gnocchi com Fonduta de Parmesão (R$ 45) que leva gnocchi de batata com fonduta de parmesão gratinado, finalizado com molica.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros | Horário de segunda à sábado das 11h às 18h.

Marinna Gastronomia

O Marinna Gastronomia, localizado no bairro da Mooca e comandado pelo chef executivo Thiago Piazza, aposta no Gnocchi de Mandioquinha sobre fonduta de mix de queijos e tomate confit (R$ 74).

Serviço: Endereço: Rua Guaimbé, 439 - Mooca - São Paulo – SP. Telefone: 11 98302-3227