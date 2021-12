Neymar, Romário e Maradona ganham documentários no streaming

Conhecidos por dribles e gols memoráveis, Neymar, Romário e Maradona são ídolos para diversas gerações. Mas fora de campo, os jogadores são conhecidos por polêmicas, brigas e festas. Na Netflix, estreia em janeiro a série documental Neymar: O Caos Perfeito, já Romário, O Cara, tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022 na HBO Max. Confira cinco séries documentais sobre os jogadores no streaming.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Neymar: O Caos Perfeito (Netflix)

Um dos atletas mais famosos e bem pagos da história, dentro de campo, Neymar visto por muitos como um herói. Já como personalidade pública, é uma figura polêmica.

Com estreia prevista para 25 de janeiro, a série documental dividida em três partes e dirigida por David Charles Rodrigues, mostra o lado pessoal do astro do futebol, acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain.

O documentário também revela a máquina de marketing por trás do jogador, comandada pelo seu pai. Repleta de estrelas, a série traz ainda entrevistas com Beckham, Messi, Mbappé e muitas outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

Romário, O Cara (HBO Max)

Com seis episódios, a série documental mostra o jogador em busca do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994 com gravações realizadas em nove países.

Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022, a produção vai focar no lado pessoal de Romário durante esse período, com entrevistas com personalidades do esporte que permeiam os episódios. Entre os entrevistados: Carlos Alberto Parreira, Bebeto, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Neymar, além de outras personalidades que marcaram a história do futebol, e Mônica Santoro, a ex-esposa de Romário.

A história principal da série começa em 1992, quando o jogador entra em conflito com a comissão técnica da Seleção Brasileira, por não aceitar ficar na reserva, e fica relegado de convocações importantes seguintes. E segue até julho de 1994, indo desde o seu retorno épico à Seleção nas Eliminatórias, até a conquista da Copa do Mundo e a eleição como melhor jogador do mundo.

A partir da trama principal, vários momentos, segredos, polêmicas e parcerias da carreira do artilheiro dos 1000 gols vão sendo reveladas. Além disso, a série vai mostrar imagens inéditas das passagens pelo PSV e Barcelona e, também, os bastidores de conflitos e dramas pessoais como o sequestro de seu pai, às vésperas do Mundial de 1994.

O jogador Romário nas gravações de sua série documental para a HBO Max. O jogador Romário nas gravações de sua série documental para a HBO Max.

Maradona

Lançada em outubro, Maradona: Conquista de um Sonho acompanha os triunfos e desafios enfrentados pelo lendário jogador de futebol argentino. A série biográfica da Amazon Prime Video é estrelada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnífica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) retratando Diego Armando Maradona ao longo de sua vida e carreira prolífica, desde seu humilde início em Villa Fiorito, na Argentina, passando por sua carreira decisiva em Barcelona e Napoli, até finalmente retratar seu papel fundamental em levar a seleção argentina a vencer a Copa do Mundo no México, em 1986.

O jogador argentino também ganhou um documentário jornalístico na HBO Max. Diego, o Último Adeus narra o último ano e meio na vida da estrela do futebol, além de relatar acontecimentos que ficaram marcados na história. A narração é feita por pessoas como colegas, irmãos, sobrinhos, psicólogo, cozinheiro e amigos, que de uma forma ou de outra cruzaram a vida de Diego, compartilhando em primeira pessoa as alegrias que proporcionou e a tristeza deixada após sua morte.

Já o documentário Diego Maradona, da HBO Max, destaca o astro como um dos mais famosos jogadores de futebol do mundo. Diego chegou a Nápoles em 5 de julho de 1984, recebendo um salário que na época era um recorde mundial. O carismático argentino era adorado dentro e fora de campo e levou o Napoli ao primeiro título da liga. Este conteúdo narra os milagres que ele realizou no campo de jogo enquanto os dias mais sombrios de sua vida se aproximavam.

A produção inclui mais de 500 horas de imagens nunca antes vistas dos arquivos pessoais da estrela e depoimentos exclusivos, bem como imagens de notícias e entrevistas com historiadores e jornalistas com décadas de idade.