Netflix lança recurso de vídeo para crianças inspirado em TikTok

A Netflix aposta em uma ferramenta semelhante ao TikTok voltada para crianças com o objetivo de promover a programação e atrair espectadores mais jovens para a plataforma.

O “Kids Clips”, que aparece no aplicativo iOS da Netflix, vai mostrar vídeos curtos da biblioteca existente de programas e filmes infantis da empresa. A Netflix planeja incluir novos clipes diariamente com base em suas ofertas atuais e futuras.

A gigante de streaming de vídeo explora novos recursos que possam apresentar mais títulos do catálogo a usuários. O passo também é uma tentativa de atrair o tipo de espectador que normalmente assistiria ao TikTok ou a clipes curtos no YouTube.

A estratégia, que a Netflix chama de teste, tem como base um recurso anterior chamado “Fast Laughs”, que destaca clipes de comédia lançado no início deste ano. A Netflix também criou classificações para seus títulos mais populares, oferecendo aos usuários outra maneira de encontrar programas de que possam gostar.

O feed das crianças será parecido com o Fast Laughs, mas os vídeos serão vistos horizontalmente - ao invés de verticalmente - e ocuparão a tela inteira. Crianças só poderão assistir de 10 a 20 clipes por vez.

O recurso começará a ser lançado esta semana nos Estados Unidos e em países de língua espanhola da América Latina, bem como em mercados como Canadá, Austrália e Irlanda. A Netflix confirmou o lançamento do recurso depois de a ferramenta ter sido identificada em código oculto pelo desenvolvedor do iOS Steve Moser e compartilhada com a Bloomberg News.