Netflix editará telefone de 'Round 6' após perturbar dona do número

Uma sul-coreana que recebeu uma avalanche de trotes e mensagens de texto depois que seu número de telefone foi destacado como elemento central da trama da popular série "Round 6" da Netflix, conhecida for a do Brasil como "Squid Game", pode ter algum alívio em breve.

A Netflix e a produtora local Siren Pictures disseram nesta quarta-feira que editarão cenas para retirar o número, que aparece em um cartão de convite misterioso dado a jogadores em potencial de uma série de jogos infantis mortais.

O suspense em nove partes, que mostra concorrentes necessitados de dinheiro jogando até a morte na tentativa de ganhar o equivalente a 38,31 milhões de dólares, tornou-se um sucesso internacional ao estrear no serviço de streaming no mês passado.

Também em setembro, a emissora local SBS exibiu uma entrevista com a dona do número de telefone, que identificou como Kim Gil-young, uma mulher que administra um negócio em Seongju, condado do sul do país. Ela mostrou algumas das mensagens que recebeu, como pedidos de convite para participar do jogo e ir "da miséria à riqueza".

Ligações da Reuters para o número não tiveram resposta nesta quarta-feira.

"Juntamente com a produtora, estamos trabalhando para resolver esta questão, inclusive editando cenas com números de telefone onde necessário", disse a Netflix nesta quarta-feira, pedindo aos fãs que se abstenham de trotes e mensagens de texto.