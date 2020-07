Netflix divulga o que chega em agosto; confira

A Netflix divulgou hoje (22) o conteúdo que chega à sua plataforma em agosto, entre conteúdo original de filmes e séries e também conteúdo de terceiros em filmes, seriados, documentários, reality shows, programas infantis e animações.

Confira o que entra no streaming em agosto.

Séries

Mundo Mistério (4/8/2020)

The Rain: Temporada 3 (6/8/2020)

Anos após a chuva dizimar a população da Escandinávia, Simone e Rasmus se desentendem sobre como salvar a humanidade.

Natureza Discreta (7/8/2020)

Esta série documental mostra animaizinhos fascinantes lutando para sobreviver em diversos mundos escondidos.

Alto Mar: Temporada 3 (7/8/2020)

Vem Cantar! Alemanha (7/8/2020)

Sunset – Milha de Ouro: Temporada 3 (7/8/2020)

Greenleaf: Temporada 5 (12/8/2020)

Teenage Bounty Hunters (14/8/2020)

Após capturarem um fugitivo por acidente, duas gêmeas unem forças com um veterano caçador de recompensas para entregar criminosos à justiça de Atlanta, Estados Unidos.

Assalto ao Banco Central (14/8/2020)

Baseada no roubo de 33 milhões de dólares do banco central da Colômbia, em 1994, que abalou o país. Estrelando Andrés Parra e Christian Tappan.

3%: Temporada 4 (14/8/2020)

Dirty John – O Golpe do Amor (14/8/2020)

Glow Up: Temporada 2 (14/8/2020)

Biohackers (20/8/2020)

Lucifer: Temporada 5 (21/8/2020)

Hoops (21/8/2020)

Nesta série de animação, um técnico de basquete mal-humorado faz de tudo para colocar seu time na linha e chegar às divisões principais. Não vai ser mole!

Gatunas: Temporada 2 (25/8/2020)

Mansão de Praia (26/8/2020)

Conheça as mansões luxuosas dos ricos e famosos na badalada região norte-americana dos Hamptons.

Cobra Kai: Temporadas 1 e 2 (28/8/2020)

Trinta anos depois, a rivalidade entre Johnny e Daniel ressurge. Ralph Macchio e William Zabka voltam a seus papéis marcantes nesta continuação de Karatê Kid.

Sou um Assassino: Em Liberdade (28/8/2020)

Filmes

Footloose (1/8/2020)

Love Story – Uma História de Amor (1/8/2020)

Instinto Selvagem (1/8/2020)

Fuga de Alcatraz (1/8/2020)

Em 29 anos, ninguém conseguiu fugir da intransponível penitenciária de Alcatraz, exceto três homens, entre eles Frank Morris, um espertíssimo assaltante de bancos.

No Coração do Mar (1/8/2020)

Nessa história real que inspirou Moby Dick, a tripulação de um navio baleeiro luta desesperadamente para sobreviver ao ataque de uma baleia gigante. Com Chris Hemsworth.

Operação Sombra – Jack Ryan (1/8/2020)

O Núcleo – Missão ao Centro da Terra (1/8/2020)

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão (1/8/2020)

Armações do Amor (1/8/2020)

Em uma tentativa desesperada de expulsar o filho de 30 e poucos anos do ninho, seus pais frustrados contratam uma “consultora de relacionamentos”. Com Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker e Zooey Deschanel.

Ressurreição (1/8/2020)

Lenda urbana (1/8/2020)

Além da Escuridão – Star Trek (1/8/2020)

Good Burger (1/8/2020)

Sleight: O Truque Perfeito (1/8/2020)

Colateral (1/8/2020)

O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional. Com Jamie Foxx e Tom Cruise.

Casa Grande (3/8/2020)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo (5/8/2020)

Dançarina Imperfeita (7/8/2020)

Círculo de Fogo: A Revolta (13/8/2020)

Power (14/8/2020)

Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans, Estados Unidos, durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma. Com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback e Rodrigo Santoro.

A Cidade Onde Envelheço (18/8/2020)

Crimes de Família (19/8/2020)

John à procura de aliens (20/8/2020)

Tammy: Fora de Controle (21/8/2020)

Missão Pijamas (21/8/2020)

O Destino de uma Nação (25/8/2020)

Com a ameaça de invasão nazista, o recém-nomeado primeiro-ministro britânico Winston Churchill convoca um país a lutar pela própria sobrevivência. Com Gary Oldman, que venceu o Oscar de Melhor Ator por este filme.

Origens Secretas (28/8/2020)

Quase uma Rockstar (28/8/2020)

Em Prova: Amiga do Inimigo (31/8/2020)

Documentários e Especiais

A Era dos Dados (2/8/2020)

O jornalista científico Latif Nasser investiga as conexões fascinantes e complexas entre os seres humanos, o mundo e o universo em geral nesta produção americana.

Immigration Nation (3/8/2020)

Conheça os problemas e as singularidades no sistema de imigração dos Estados Unidos nesta série documental

Os Mais Procurados do Mundo (5/8/2020)

Anelka – O incompreendido (5/8/2020)

Axé: Canto Do Povo De Um Lugar (12/8/2020)

RIDE ON TIME: Temporada 2 (13/8/2020)

A Indústria da Cura (12/8/2020)

Esta série documental mergulha na lucrativa indústria do bem-estar que vende saúde e qualidade de vida, mas será que os produtos cumprem o que prometem?

GDLK (19/8/2020)

Pódio para Todos (26/8/2020)

Criança e família

Perfeita Execução: Temporada 1 (1/8/2020)

Super Monstros: Turma Nova (1/8/2020)

Peter Pan (1/8/2020)

Saiba o que aconteceu antes da história clássica do Peter Pan, quando ele conheceu e até lutou ao lado do futuro rival Capitão Gancho.

Acampamento de Verão do Cory Carson (4/8/2020)

Resgate em Malibu: A Próxima Onda (4/8/2020)

Luccas Neto em: O Hotel Mágico (4/8/2020)

As Novas Aventuras do Macaco : Temporada 2 (7/8/2020)

O Ônibus Mágico Decola Novamente – Rumo ao Espaço (7/8/2020)

As crianças do Ônibus Mágico vão para a Estação Espacial Internacional, mas precisam fugir de um animal gigante!

Magos: Contos da Arcadia (7/8/2020)

O jovem aprendiz de Merlin se une a personagens de Caçadores de Trolls e Os 3 Lá Embaixo no último capítulo da trilogia Contos da Arcadia, de Guillermo del Toro.

Octonautas e as Cavernas de Sac Actun (14/8/2020)

Caçadores de Bugs: Temporada 2 (17/8/2020)

O Lab da Emily (25/8/2020)

Luo Bao Bei: Temporada 1 (31/8/2020)

Luo Bao Bei é uma menininha fofa e inteligente que usa a imaginação para viver aventuras com seus amigos reais e imaginários.

Anime

Toradora!: Temporada 1 (1/8/2020)

The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods (6/8/2020)

Agora que Camelot é o reduto dos Dez Mandamentos, os Sete Pecados Capitais se juntam mais uma vez para livrar a Britânia do Clã dos Demônios.

Great Pretender (20/8/2020)

Makoto Edamura se considera o maior vigarista do Japão, mas encontra um rival à altura quando tenta enganar um escroque de altíssimo nível.

Aggretsuko: Temporada 3 (27/8/2020)