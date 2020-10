Negroni para arianos e mojito para taurinos: descubra o drink do seu signo

Se a astrologia consegue determinar as principais características de cada indivíduo, por que não usar essas informações para tentar descobrir seus sabores e ingredientes preferidos? Essa foi a ideia de Maíra Marquez, bartender e embaixadora das marcas do portfólio Bacardí, que se inspirou nos signos do zodíaco para criar novos drinks e fazer algumas releituras especiais de bebidas clássicas.

Seja para quem não começa o dia sem ler o horóscopo ou para aqueles que não acreditam tanto assim nos astros, essa pode ser uma oportunidade para experimentar novas receitas e, quem sabe, descobrir seu novo drink favorito.

Áries (21/03 a 20/04)

Os arianos costumam ser pessoas calorosas e muito intensas, por isso, drinks mais fortes são ideais. Nesta releitura do Negroni, encontram a mistura do gin e do martini, além do sabor característico do café expresso.

Coffee Negroni

30 ml gin Bombay Sapphire

30 ml Martini Rosso

20 ml Martini Bitter

10 ml de café expresso

Modo de preparo: Em um copo baixo previamente resfriado e com gelo, acrescente todos os ingredientes e mexa por até 20 segundos. Decore com uma casca de laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Taurinos tendem a ser pessoas muito pacientes e precisam de uma bebida que possa ser apreciada com calma. O mojito de melancia é ideal para eles, pois saberão perceber os detalhes de cada ingrediente durante o preparo e a degustação do drink.

Mojito de Melancia

50 ml rum Bacardí Carta Blanca

12 -15 folhas de manjericão

25 ml sumo de limão tahiti

50 ml de suco de melancia

20 ml de xarope de açúcar ou 2 colheres de açúcar refinado

30 ml de água com gás

Modo de preparo: Em um copo longo, adicione as folhas de manjericão e macere gentilmente. Acrescente o sumo de limão, o suco de melancia, o açúcar e finalmente rum Bacardí Carta Blanca. Mexa bem, acrescente o gelo e mexa novamente até todos os ingredientes estarem bem misturados. Complete com água com gás e finalize com ramo de manjericão para decorar.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Versatilidade é uma característica forte do signo de gêmeos. São pessoas que se adaptam com facilidade a diversas situações e preferem bebidas leves, que também possam ser consumidas em momentos diferentes. Por isso, a indicação é um drink com chá, gin e tônica.

Bombay Tea Tonic

50 ml gin Bombay Sapphire

1 sachê de chá de frutas vermelhas

120 ml de água tônica

Limão siciliano

Morango

Modo de preparo: Em uma taça ballon acrescente o sachê de chá e adicione uma dose do gin Bombay Sapphire, em seguida deixa em infusão por 1 minuto, acrescente gelo e esprema ¼ de limão siciliano na mistura. Complete com água tônica e finalize com lâminas de morango.

Câncer (21/06 a 21/07)

A sugestão para os cancerianos é a Piña Colada. Sempre muito criativos, para eles, a bebida deve ser um misto de sabores e sensações, por isso irão adorar a suavidade da água de coco e da baunilha, misturada com a acidez do abacaxi e o sabor marcante do rum.

Afetivo | Gentil | Sensível

Bacardi Piña Colada

60 ml Bacardí Carta Blanca

40 ml de suco de abacaxi

40 ml de água de coco

10 ml de xarope de açúcar mascavo

2 gotas de essência de baunilha

Modo de preparo: Em uma coqueteleira, acrescente todos os ingredientes e complete com gelo. Bata vigorosamente por alguns segundos e sirva em um copo longo. Finalize com uma fatia de abacaxi para decorar.

Leão (22/07 a 22/08)

Inspirada na energia e na força características deste signo, Maíra incrementou a tradicional receita do Bombay&Tonic com maracujá e gengibre, trazendo mais cor e calor ao drink.

Bombay Spicy &Tonic

50 ml de gin Bombay Sapphire

25 ml de polpa de maracujá

15 ml de xarope de gengibre

Água tônica

Casca de limão siciliano

Modo de preparo: Em uma taça ballon com bastante gelo, acrescente gin Bombay Sapphire em seguida a polpa de maracujá e o xarope de gengibre. Mexa brevemente e complete com água tônica gelada. Para aromatizar, torça um pedaço de casca de limão siciliano e decore seu drink.

Virgem (23/08 a 22/09)

Viriginianos são extremamente funcionais e, pensando em oferecer um drink que seja igualmente prático, Maíra elaborou o Bombay Dry Martini, uma receita deliciosa preparada com apenas três ingredientes.

Bombay Dry Martini

60 ml Bombay Sapphire

10 ml Martini Extra Dry

Dash de bitter de laranja

Casca de limão siciliano

Modo de preparo: Em um mixing glass previamente resfriado, acrescente gin Bombay Sapphire, o Martini Extra Dry e um dash de bitter de laranja. Acrescente gelo, e mexa com o auxílio de uma bailarina por pelo menos de 20 segundos. Sirva em uma taça martini previamente resfriado e finalize com uma casca de limão siciliano.

Libra (23/09 a 22/10)

Librianos são indecisos e, para não precisarem escolher entre doce ou azedo, o drink deste signo reúne as duas sensações e é ideal para qualquer ocasião.

Grey Goose Rosemary Spritz

50 ml de Grey Goose Vodka

45 ml de suco de grapefruit

1 colher cheia de mel de abelha

Água tônica

Alecrim

Modo de preparo: Em uma taça de vinho adicione a vodka Grey Goose, em seguida uma colher de mel de abelha e mexa bem até diluir, acrescente bastante gelo, adicione o suco de grapefruit e complete com água tônica gelada. Mexa brevemente e finalize com um ramo de alecrim para decorar e aromatizar.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Para os escorpianos, que têm personalidade forte, alegre e não têm medo de experimentar, a sugestão é o Bacardí Old Fashioned. O drink une o sabor encorpado do rum com a doçura da laranja.

Bacardi Old Fashioned

60 ml Bacardi Reserva Ocho años

2 dashs de Angostura bitter

10 ml de xarope de açúcar

Casca de laranja bahia

Modo de preparo: Em um copo baixo acrescente rum Bacardi 8 años, dashs de angostura bitter e o xarope de açúcar. Adicione gelo, e mexa brevemente com o auxílio de uma colher bailarina. Finalize com uma casca de laranja bahia.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Bem humorados e aventureiros, os sagitarianos sabem aproveitar as coisas simples. Por isso, a indicação é incrementar, com um toque de rum, uma mistura muito conhecida e saborosa, o chá mate com limão.

Bacardí Mate

50 ml de rum Bacardí Carta Blanca

15 ml de limão tahiti

150ml chá mate gelado

Ramo de hortelã

Modo de preparo: Em um copo longo com gelo adicione rum Bacardí Carta Blanca, o sumo de limão tahiti e complete com chá mate adoçado, mexa brevemente. Decore com um ramo de hortelã.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não há características que melhor definam os capricornianos se não determinados e persistentes. Neste drink, a personalidade forte deste signo é representada pelos sabores marcantes do limão e do gengibre.

Grey Goose Ginger Mule

50 ml de Grey Goose Vodka

20 ml de sumo de limão tahiti

20 ml de xarope de gengibre

80 ml água com gás gelada

Modo de preparo: Em uma caneca de cobre ou copo baixo com bastante gelo, acrescente a vodka Grey Goose, o sumo de limão e o xarope de gengibre. Complete com água com gás e decore com uma fatia de limão tahiti.

Aquário (21/01 a 19/02)

O drink Grey Goose Fresh Spritz é uma combinação de ingredientes leves e refrescantes e foi inspirado em três características centrais dos aquarianos: criatividade, imprevisibilidade e inquietude.

Grey Goose Fresh Spritz

50 ml de Grey Goose Vodka

10 ml Licor St Germain

50 ml suco fresco de pepino

10 ml de sumo de limão siciliano

Água tônica

Ramo de manjericão

Modo de preparo: Em uma coqueteleira com gelo, acrescente todos os ingredientes, com exceção da água tônica. Bata vigorosamente por alguns segundos, sirva em uma taça de vinho e complete com água tônica. Decore com um ramo de manjericão fresco.

Peixes (20/02 a 20/03)

Para representar a sensibilidade de peixes, Maíra elaborou o Grey Goose Rosé Spritz, uma mistura leve de vodka, vinho rosé e água com gás. E a criatividade, também forte neste signo, vem com o toque de limão.

Grey Goose Rosé Spritz

35 ml Grey Goose Vodka

60 ml de Vinho Rosé

1 squeeze de limão siciliano

50 ml de água com gás

Modo de preparo: Em uma taça de vinho com gelo, acrescente a vodka Grey Goose, o vinho rosé e esprema gentilmente o limão. Finalize com água com gás gelada e mexa brevemente.