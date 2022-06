NBA: como assistir às finais entre Golden State Warriors e Boston Celtics

Não é surpresa que a NBA – sigla em inglês para Associação Nacional de Basquete – é a principal liga profissional do esporte em todo o mundo. E a final será disputada nesta semana entre Golden State Warriors e Boston Celtics, com primeiro jogo marcado nesta quinta-feira, 2, às 22h. Mas esse briga é diferente do futebol e poderá ser prolongada por sete partidas nas próximas três semanas.

VEJA TAMBÉM

Como funciona a final da NBA

Para quem não conhece o formato dessa competição, a NBA funciona como uma liga independente (com direito a regras próprias diferentes da Federação Internacional de Basquete) e divide 30 times entre as conferências leste e oeste. Primeiro, ocorre a temporada regular, com pontos corridos, que define as classificações para disputas de playoff, etapa seguinte com partidas eliminatórias.

E por que a decisão da temporada 2021-22 pode terminar antes do dia 16, já na próxima sexta-feira, 10, quando será realizada a quarta “partida final” entre Golden State Warriors e Boston Celtics – que já levantaram, respectivamente, sete e 17 vezes o troféu da NBA? Porque o formato prevê vitória de quem conquistar mais disputas e a quarta partida invicta já garante invencibilidade na final.

Quem são os principais jogadores

Considerado o principal nome da temporada e grande estrela em quadra nos próximos jogos, Steph Curry, dos Golden State Warriors, foi reconhecido como MVP (sigla para Most Valuable Player) pela conferência oeste. Mas a equipe também tem como destaque o jogador Klay Thompson. Por outro lado, o Boston Celtics tem no time Jayson Tatum, considerado o MVP pela conferência leste.

Horários e onde assistir aos jogos da NBA

Os jogos da final poderão ser assistidos no serviços de streaming oficial da liga, que tem planos com mensalidades entre 50,99 reais (NBA League Pass) e 59,99 reais (NBA League Pass Premium), que se diferenciam pela possibilidade funcionar em dois dispositivos ao mesmo tempo. Também é possível assistir à transmissão em tempo real no canal de TV assinatura ESPN ou pelo streaming Star+.

Jogo 1 (02/06): Golden State Warriors x Boston Celtics , às 22h

x , às 22h Jogo 2 (05/06): Golden State Warriors x Boston Celtics , às 21h

x , às 21h Jogo 3 (08/06): Boston Celtics x Golden State Warriors , às 22h

x , às 22h Jogo 4 (10/06): Boston Celtics x Golden State Warriors , às 22h

x , às 22h Jogo 5 (13/06): Golden State Warriors x Boston Celtics , às 22h*

x , às 22h* Jogo 6 (16/06): Boston Celtics x Golden State Warriors , às 22h*

x , às 22h* Jogo 7 (19/06): Golden State Warriors x Boston Celtics, às 21h*

*Jogos disputados caso não haja vencedor invicto nas primeiras quatro partidas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.