Nativa digital, BAW Clothing inaugura a primeira loja física em São Paulo

Nativa digital, a marca de streetwear BAW, acaba de inaugurar sua primeira loja física. Batizada de BAW Retiro Birth Store, a loja de 400 metros quadrados fica localizada no Bom Retiro, bairro onde a marca nasceu e cresceu. O espaço reúne todas as linhas da marca.

Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra, a BAW, que também tem como sócios Fernando Frizzatti e Celso Ribeiro, dobra anualmente seu faturamento. Segundo a marca, o segredo do sucesso está em “entender, como nenhuma outra marca de seu segmento, o público da geração Z”.

A marca nativa digital tem clientes de 18 a 34 anos, sendo 70% mulheres. A marca se propõe a fazer roupas com modelagens sem gênero, que sirva para o público masculino e feminino.

BAW significa Black And White — o branco e o preto eram, nos primeiros anos, as únicas cores das camisetas da companhia. Bruno administrava o negócio, Lucas criava as coleções. Mas, hoje em dia, as peças têm com cores vivas e estampas que vão desde a marca no centro da camisa no estilo Supreme ou mais ousadas, como camisas com estampas de abacate ou com o rosto do ator Will Smith em Um Maluco no Pedaço.

De acordo com uma pesquisa top of mind realizada a pedido da Arezzo&Co, a BAW é a terceira marca de streetwear mais conhecida do Brasil. Um dos diferenciais da marca são os lançamentos de peças quinzenais e online, que contam com a divulgação de influenciadores digitais através de suas redes sociais.

Em junho deste ano, A Arezzo&Co anunciou a compra da marca. A aquisição de 100% da empresa por 105 milhões de reais tem como meta ampliar o portfólio da Arezzo&Co de forma a complementar as ocasiões de consumo. A transação é um marco no braço de lifestyle e vestuário, liderado por Rony Meisler, fundador da Reserva.

“A BAW tem um posicionamento sólido, público fiel e enorme potencial de expansão. A marca já competia em awarness com gigantes como Nike e Vans e dobra de faturamento ano após ano. Temos certeza de que este é um bom negócio para também ampliarmos o portfólio e trabalhamos como temos feito com Vans e Reserva", disse Alexandre Birman, presidente da Arezzo na época.

Serviço:

BAW Retiro Birth Store

Rua dos Italianos, 998 - Bom Retiro - São Paulo/SP