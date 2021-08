'Não sabia o que estava fazendo', diz Selena Gomez sobre a Disney

Selena Gomez, de 29 anos, refletiu sobre o início da carreira na Disney. A artista alegou que se precipitou quando participou da série Os Feiticeiros de Waverly Place.

Durante um evento da Television Critics Association nesta segunda-feira, 9, a cantora relembrou que, na época, tinha somente 15 anos. Por isso, a falta de maturidade afetou as oportunidades de desenvolver a atuação.

"Eu abri mão da minha vida para a Disney muito jovem e não sabia o que estava fazendo", afirmou. Também no canal, a atriz fez participações nas séries Zack & Cody: Gêmeros em Ação (2006), Hannah Montana (2007), Sunny entre Estrelas (2009) e contracenou com Demi Lovato no filme Programa de Proteção Para Princesas (2009).

Antes disso, ela já tinha participado de outras atrações infantis, como Barney e Seus Amigos. "Quando eu era criança, não sabia o que estava fazendo. Eu estava apenas correndo no set e agora me sinto como uma esponja e eu absorvo toda a sabedoria que posso", disse.

Atualmente, Gomez está prestes a estrear o seriado Only Murders in the Building, da plataforma Hulu, ao lado de Steve Martin e Martin Short. "O nível de sofisticação da produção é o primeiro motivo pelo qual eu queria fazer isso. É muito bom estar de volta na TV e é bom ser escalada como minha idade real, o que nunca acontece. Então, estou muito feliz por estar fazendo isso."

Na produção, que estreia no dia 31 de agosto, o trio vive no mesmo prédio em Nova York e, após o assassinato de um dos inquilinos, começa a produzir um podcast de investigação de crimes. Como o Hulu ainda não está disponível no Brasil, os episódios poderão ser vistos na plataforma Star+.