Não é prédio. Mansão triplex de R$ 28 milhões em Balneário Camboriú tem vista para o mar; veja fotos

Balneário Camboriú é conhecida por seus arranha-céus com vistas privilegiadas do mar, que disputam com grandes metrópoles globais. No entanto, longe da agitação da orla, a cidade também abriga imóveis fora do eixo central, mas com a mesma proposta de exclusividade. Um exemplo disso é uma mansão triplex avaliada em R$ 28 milhões, localizada em um condomínio fechado, a poucos minutos do centro e das praias da cidade.

Com mais de mil metros quadrados, a casa tem cinco suítes e uma série de características que a colocam entre as mais caras à venda na região. A mansão chama atenção também pela sua vista para o mar, que pode ser contemplada de diferentes ambientes, e pela área externa com piscina de borda infinita e hidromassagem. A garagem comporta até oito carros, e a casa conta com um elevador, facilitando o acesso a todos os andares.

"Essa casa é a mais luxuosa à venda hoje em Balneário Camboriú", afirma Bruno Cassola, especialista em mercado imobiliário de alto padrão. A fachada é marcada pelo uso de concreto e brises de madeira, e o interior é planejado para dar ênfase à iluminação natural e à amplitude dos ambientes.

Revestimentos italianos da marca Rocca e móveis sob medida da SCA compõem os detalhes, enquanto a automação completa do imóvel garante conforto e praticidade. Eletrodomésticos de linha profissional também fazem parte da casa, que ainda conta com cortinas de linho em boa parte dos ambientes.

Suíte master

A suíte master, com estar privativo e uma sala de banho equipada com banheira, também oferece vista para o mar. Outras três suítes também têm vista para o oceano, sendo que uma delas possui lareira. A integração entre os ambientes se reflete no living principal, com pé-direito duplo e mezanino com estar íntimo e lareira.

A sala de jantar, por sua vez, conecta-se a uma adega climatizada e à cozinha gourmet com churrasqueira a carvão, voltada para a varanda. Um dos detalhes que se destacam são as claraboias nos banheiros, que ampliam a entrada de luz natural.

O condomínio no qual o imóvel está inserido oferece segurança 24 horas, portaria monitorada, academia, salão de festas, quadra poliesportiva e áreas verdes. "Balneário Camboriú se tornou referência em imóveis de luxo não apenas pela verticalização, mas pela qualidade de vida e valorização constante. Essa mansão é um exemplo claro do mercado de alto padrão da cidade", diz Cassola.