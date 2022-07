‘Não é bem-vindo’: torcida do Atlético de Madri critica negociação do clube com Cristiano Ronaldo

Com futuro incerto até o momento, Cristiano Ronaldo tem como um de seus possíveis destinos o Atlético de Madri. O clube teria sondado a situação do jogador junto ao Manchester United, clube ao qual ele está vinculado, mas pelo qual não pretende jogar nesta temporada — muito por conta da ausência do time na Liga dos Campeões. Contudo, a negociação com os colchoneros enfrenta uma forte resistência da torcida.

Além de ser um dos maiores ídolos recentes do Real Madri, arquirrival do clube, o português também é mal visto por parte dos torcedores do Atlético por conta da idade. No primeiro treino aberto do time nesta temporada, um cartaz foi exibido nas arquibancadas com os dizeres “CR7 not welcome” (“CR7 não é bem-vindo”).

“Dada a possibilidade de a contratação de Cristiano Ronaldo ser algo mais do que um simples boato sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso absoluto repúdio a uma hipotética incorporação ao nosso Clube, como fizemos publicamente no dia 19 de julho”, inicia a nota. “O citado representa a antítese dos valores que constituem as marcas do nosso Atleti, como o esforço, a generosidade, a simplicidade e a humildade de quem quer defender nossos valores.”

O documento aponta que a carreira do jogador estaria em “franco declínio” e que, mesmo na possibilidade de a contratação significar a garantia de um título, a contratação não seria aceita.

“O sentimento de pertencimento ao nosso Atlético não é algo que esteja ao seu alcance, infelizmente, pelo qual jamais poderiam alcançar nosso carinho ou reconhecimento. Portanto, pedimos ao Clube que rejeite sua possível contratação, caso tenha sido levantada em algum momento”, conclui o comunicado.

Na última quarta-feira, Cristiano Ronaldo se reapresentou ao Manchester United, clube com o qual tem contrato até o meio de 2023.

O presidente do Atlético de Madri, Enrique Cerezo, disse ao diário espanhol Marca que a contratação do jogador, no momento, é pouco provável.

“Não sei quem inventou essa história sobre Cristiano, mas é praticamente impossível ele vir”, resumiu o mandatário.

