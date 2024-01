Na onda do McFish: veja onde provar diferentes sanduíches com peixe em São Paulo

Há mais de 60 anos era criado o McFish, desenvolvido em uma das primeiras franquias do McDonald’s, na cidade americana de Cincinnati, a fim de atender aos desejos dos clientes católicos que não comiam carne às sextas-feiras. Não demorou muito para que o sanduíche feito de peixe empanado, queijo, picles e molho tártaro, caísse no gosto do público em geral.

No Brasil o McFish também conquistou um público fiel até 2019, quando o sanduíche saiu do cardápio. Após muita insistência dos clientes, o sanduíche voltará a ser servido a partir de hoje (17) na rede de fast food, mas por tempo limitado.

Há uma lista de espera para a compra do sanduíche. Até o momento, mais de 42 mil pessoas se inscreveram no site dedicado à compra do lanche.

Para além do sanduíche do McDonald's, Casual EXAME selecionou bares e restaurantes de São Paulo que fazem suas próprias versões de sandubas com peixe. Confira:

Bar Original

No tradicional bar de Moema reinam os petiscos de boteco. O cardápio também lista o caprichado Jacaré de Bacalhau (R$ 61), um sanduíche feito com bacalhau cremoso, cebola roxa e queijo da canastra derretido no pão baguete.

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h e domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Feliciana Pães

Feliciana: sanduíche salmão defumado.

Localizado no estacionamento do Mercado Municipal de Pinheiros, a simpática loja foi cuidadosamente montada por Ana Paula Sater. Além dos pães e doces que reluzem nas vitrines, a casa prepara sanduíches como o de Salmão Defumado (R$ 52), feito com pão de grãos, salmão defumado, cream cheese, erva doce, cebola roxa e dill.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h. Brunch, sábado das 9h30 às 18h | @feliciana.paes

Nou Burger

NOU Burguer: sanduíche de peixe a milanesa.

Instalada em Pinheiros apenas para retirada e delivery, a casa pertence aos mesmos proprietários do restaurante NOU. O menu tem hambúrgueres para todos os gostos, dos clássicos até os mais inovadores. É o caso do Burger de Peixe a Milanesa (R$ 28), servido no pão de brioche com molho tártaro, picles de cebola roxa, picles de pepino e queijo cheddar. Para acompanhar o lanche, vale pedir as Spicy Fries (R$ 18).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros – Pedidos por telefone/whatsapp: (11) 3816-0210 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, domingo das 12h às 22h | @nouburguer

Nouzin Café

Nouzin: sanduíche de salmão.

A ideia deste endereço do Baixo Pinheiros é servir brunches durante todo o dia. Com espaços ao ar livre e jardim interno, a casa tem no menu pão na chapa e bowls de frutas, e também opções para um lanche mais reforçado, como o caprichado, o sanduíche de salmão defumado com avocado e ovo pochê no croissant (R$ 39).

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br | @nouzincafe

Ventre Cozinha

A casa recém aberta foca em preparos com frutos do mar. Um dos carros-chefes da casa é o Pintado Sando (R$ 45), sanduíche de pintado empanado, molho tártaro com pimenta de cheiro, alface e ovas de peixe. Vale aproveitar a visita para conferir os coquetéis autorais da casa como o A Queda (R$33) com vodca, limão siciliano, gengibre e espumante.

Serviço: Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Fone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça à quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h, domingo das 12h às 17h | @ventrecozinha

Hospedaria

Hospedaria: sanduíche de lulas.

Inspirado na culinária dos imigrantes italianos que deixaram seu país de origem durante a Segunda Guerra e chegaram a São Paulo, o restaurante tem pratos que dão cor e sabor à culinária paulistana. Dos sanduíches, o de lula (R$ 55) traz o molusco empanado com maionese de alho da casa e vinagrete de feira. Para fechar o combo clássico de lanche e fritas, peça a Batata Imigrante (R$ 42), coberta com molho bolonhesa, molho pesto e bastante queijo ralado.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h | @hospedariasp

Sapit

Sapit: sanduiche de salmão.

O endereço no coração da Vila Madalena tem no menu a culinária latinoamericana. Uma opção é o Fish Burger (R$47), um hambúrguer de salmão com coleslaw e maionese. Para adoçar, a Panqueca dos Hermanos (R$ 22) com massa fininha e uma generosa porção de doce de leite argentino.

Serviço: Rua Aspicuelta, 30 - Vila Madalena, São Paulo - SP – Telefone (11) 3031-4357 | Horário de funcionamento: todos os dias das 8h às 19h | @sapit.restaurante

Ella Fitz

O restaurante sob comando da chef Ana Cremonezi também tem um representante de sanduiche com frutos do mar. O Bocadillo de lula crocante é feitoc om brioche nero feito na casa, maçã, aioli de gengibre e saladinha de ervas (R$ 69) e vem com duas unidades.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h. @ellafitzristoranti