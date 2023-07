Na esteira do luxo, Rimowa inaugura flagship em São Paulo

Na esteira de malas dos aeroportos é possível notar os diferentes acessórios que deslizam em busca de seus donos, de peças simples a luxuosas, como a marca de malas alemã Rimowa, adquirida pelo grupo LVMH em 2016.

Para a celebração de seu 125º aniversário este ano, a marca alemã acaba de transformar sua loja em São Paulo no shopping Iguatemi. A flagship de 70 metros quadrados apresenta os elementos de policarbonato e alumínio exclusivos da marca, ao lado de componentes de madeira, como carvalho reciclado enviado da França.

Mesas de apresentação modulares sob medida percorrem o centro da loja, o que enriquece a experiência do cliente. Suspensa do teto está uma peça de arte projetada por Humberto Campana, do Studio Campana.

Inspirado no material de alumínio da Rimowa, o Studio Campana introduz o alumínio em seu

trabalho inspirado na herança da marca alemã, somando-os à prática de uso de materiais reciclados como plástico, borracha e cordas.

Uma área de assentos curvilínea foi projetada para a boutique, cercada por paredes de carvalho com

design de frisos personalizado que homenageiam o icônico design de malas da Maison. Lá, os clientes

também contam com um serviço que permite a personalização de acessórios de viagem.

A nova loja também apresenta uma parede de adesivos, incluindo um adesivo exclusivo da cidade de São

Paulo desenhado por renomados artistas e estúdios de design de todo o mundo.

Duas malas do arquivo da marca também estão expostas na boutique. A "Tropicana", desenhada por

Dieter Morszeck, neto de Paul Morszeck (fundador da Rimowa), após uma viagem ao Brasil em 1976,

quando seu equipamento fotográfico foi danificado pela umidade. Esta mala foi o primeiro estojo de

câmera à prova d'água. Ele representou uma inovação revolucionária para profissionais de cinema e

fotografia. Há também uma maleta especialmente desenhada para carregar suas fantasias de carnaval

quando desfilou na escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

Além das últimas coleções, a loja apresenta a nova coleção sazonal de cores Rimowa Essential - Petal e Cedar, além de uma nova coleção sazonal lançada neste mês para Rimowa Original – Arctic Blue – inspirado nas águas azuis do Oceano Ártico.