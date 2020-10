Na Coreia do Sul, arrozais se tornam obras de arte

Visto do céu, um imenso pássaro voa sobre as palavras “Ânimo Coreia!”, em referência à luta contra o coronavírus. Esta grua se destaca nos imensos arrozais do sul da Coreia do Sul semeados com diferentes variedades de arroz para criar obras de arte gigantescas.

Estes desenhos, invisíveis do chão, são fruto de um projeto realizado por agricultores e crianças perto da cidade de Suncheon, 320 quilômetros ao sul de Seul.

Espantalhos protegem obras construídas com diferentes variedades de arroz para incentivar a população sul-coreana em sua luta contra o coronavírus, em 7 de outubro de 2020 Espantalhos protegem obras construídas com diferentes variedades de arroz para incentivar a população sul-coreana em sua luta contra o coronavírus, em 7 de outubro de 2020

Uma crua e uma joaninha também foram desenhadas para promover a agricultura responsável e sustentável, uma vez que o uso de produtos químicos teve um efeito devastador nas populações de insetos da região.

Cerca de 500 espantalhos vestidos com roupas tradicionais sul-coreanas, os ‘hanbok’, protegem as obras construídas nos campos de arroz Cerca de 500 espantalhos vestidos com roupas tradicionais sul-coreanas, os ‘hanbok’, protegem as obras construídas nos campos de arroz

Para proteger essas obras de arte das aves que se alimentam dos grãos, foram instalados cerca de 500 espantalhos, vestidos com o traje tradicional coreano, o ‘hanbok’.

Este projeto levou meses para ser preparado, segundo explicou Hyun Young-soo, um agricultor dessa região de 63 anos.

“Os alunos do ensino fundamento e do médio, membros de diferentes associações da região, comerciantes e muitos outros participaram desde a semeadura até o fim da colheita”, completou.